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Марафонец. Пропавшего под Лидой пенсионера нашли в другом районе - он ушел от дома на 42 км

Пропавшего под Лидой пенсионера нашли в другом районе в более чем 40 километрах от дома. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.


В милицию обратилась жительница деревни Доржи Лидского района. Женщина рассказала, что ее 75-летний брат 1 сентября ушел из дому и не вернулся. Милиция приступила к поиску мужчины.

"Правоохранители установили, что мужчина сообщал о своих намерениях отправиться в свою квартиру в Лиду или поехать в этот же город к врачу", - рассказали в милиции.
Сегодня мужчину нашли у деревни Бастуны Вороновского района. Пенсионер пояснил, что действительно пошел в Лиду, но перепутал дороги. В итоге он ушел на 42 км от дома.

Мужчину вернули домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
s13.ru
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