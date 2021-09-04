Об этом сообщили в Telegram-канале @BY_culture.

Согласно обнародованной информации, Кабанов доставлен в тюремную больницу.

Напомним, что Кабанов находится за решеткой почти три недели. Он был задержан 16 августа по обвинению в хранении наркотических веществ по ч. 1 ст. 328 УК.