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Андрей Кабанов в СИЗО перенес сердечный приступ

У минского блогера и арт-активиста Андрея Кабанова, находящегося в изоляторе в Жодино, случился сердечный приступ.

Об этом сообщили в Telegram-канале @BY_culture.
Согласно обнародованной информации, Кабанов доставлен в тюремную больницу.
Напомним, что Кабанов находится за решеткой почти три недели. Он был задержан 16 августа по обвинению в хранении наркотических веществ по ч. 1 ст. 328 УК.
politring.com
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