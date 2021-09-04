Последнее исследование на эту тему показало, что на банкнотах и монетах оседает мизерное количество частиц COVID-19. В таком объеме вирус не представляет опасности.





Но это не значит, что можно прекратить мыть руки. Именно такой нехитрый способ гигиены является одним из ключевых вариантов уменьшить риски инфицирования.





Что не так с деньгами?

Что до наличных денежных средств, то опасения вызваны следующими соображениями: после контакта с руками зараженного человека на купюре остаются частицы вируса.









Человек приходит в магазин, где использует банкноту при оплате покупок. Она попадает в руки кассира, затем – к другим покупателям. Таким образом увеличивается риск распространения SARS-CoV-2.





Позже выяснилось, что коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем.





Но многие граждане по-прежнему боялись иметь дело с наличными. Как итог, во всем мире снизился объем их использования.





Немецкие ученые смоделировали ситуацию, которая может случиться в реальной жизни, – информирует портал ecb.europa.eu.





Эксперимент №1

Изначально специалисты «протестировали» коронавирус BCoV, атакующий в основном крупный рогатый скот.





Содержащий данный вирус раствор они нанесли на купюры и монеты разного номинала. На последних он сохранялся дольше: половина вирионов погибла только через 50 часов, тогда как на купюрах – через три-семь часов.





Далее ученые проделали все то же самое с SARS-CoV-2, но в этом случае занесли его еще на поверхность из нержавеющей стали.





Кстати, на последней он не исчезал даже по прошествии недели. С монет в 5 и 10 центов, а также в 1 евро вирус пропадал через один, шесть и два дня соответственно.





Исследователи объяснили быстрое исчезновение вируса с пятицентовой монеты тем фактом, что изготовлена она из меди, на которой вирусы менее устойчивы.





А вот на купюрах в 10 евро коронавирус полностью пропадал через три дня.





Эксперимент №2

Ученые провели и другой эксперимент. Они нанесли оба упомянутых вируса не только на монеты и купюры, но и на пластины из ПВХ, выступившие в роли платежных карт.





Добровольцы прикасались голыми руками к деньгам и пластинам с нанесенным на них BCoV.





А для SARS-CoV-2 использовали искусственную кожу. Задействовали исследователи не только влажный раствор, но и высохший.









После они собрали осевшие на коже вирионы и поместили их в клеточные культуры, что позволило определить количество все еще заразных вирусных частиц, попавших на руки.





Мы увидели, что сразу после высыхания жидкости передача вируса практически не происходила. В реальных условиях заражение SARS-CoV-2 через наличные очень маловероятно, – сообщил один из авторов проведенных исследований.





Выводы ученых

Вместе с тем ученые говорят, что полученные ими результаты должны восприниматься с определенной долей осторожности, поскольку заразность коронавируса они исследовали в однотипных условиях и на культурах клеток.





Второй момент: искусственная кожа не полностью соответствует настоящей.





И все же ученые отмечают, что результаты экспериментов можно считать надежным свидетельством того факта, что риск заразиться COVID-19 через деньги весьма небольшой.



