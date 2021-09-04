В РНПЦ детской хирургии сделали пять новых операций маленьким пациентам с тяжелыми пороками сердца. Теперь дети смогут отказаться от большого количества препаратов, а качество их жизни станет на порядок выше.

Белорусская кардиомедицина в мире зарекомендовала себя хорошо. Отечественные врачи могут выполнять большинство операций, которые делают медики крупных кардиоклиник Америки и Европы.





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Ежедневно в РНПЦ детской хирургии в Минске проводят несколько уникальных операций. Здесь спасают жизни маленьких пациентов, которых раньше, возможно, считали безнадежными, пишет sputnik.by

Новый успех кардиомедицины

Сегодня белорусские детские кардиохирурги празднуют новый успех: в стране провели пять, без преувеличения, уникальных операций маленьким пациентам с тяжелыми пороками сердца. Теперь шансы на качественную жизнь без боли у них гораздо выше.





Провести операцию удалось благодаря сотрудничеству с американскими медиками. Дело в том, что кардиохирурги США считаются одними из лучших в мире. И, конечно, взаимодействие с белорусскими коллегами только на пользу отечественной медицине.

Пациентам РНПЦ детской хирургии с тяжелыми пороками сердца произвели вмешательство для лечения т.н. белок теряющей энтеропатии. Читателю такая формулировка ни о чем не говорит. Но дети от такой патологии в буквальном смысле слова страдают.

Обречение на скорую смерть

"У таких детей хуже качество жизни во всем. И если ничего не делать, то это имеет неблагоприятный прогноз. То есть в буквальном смысле данной операцией мы спасаем жизнь пациентов. Но нужно понимать, что это не экстренная патология, плановая. Но она требует постоянного внимания со стороны медиков и серьезного поддерживающего лечения", - говорит завотделом детской кардиохирургии Юрий Линник.





По большому счету, белок теряющая энтеропатия развивается у детей с тяжелыми пороками сердца после многочисленных непростых хирургических вмешательств. Опосредованное заболевание "сердечников", но очень редкое.

Если говорить проще, это когда у больных пациентов после многочисленных лечений пороков сердца лимфа начинает буквально истекать в кишечник, и человек теряет ценный для сердечно-сосудистой системы белок. А это чревато в перспективе летальным исходом.





"Вообще лимфатическая система очень сложна и малоизучена. Никто не знает причин, почему у того и иного ребенка возникает данная проблема. Бывают дети, которые имеют один и тот же порок. У них абсолютно идентичные показатели здоровья. Но у кого-то эта патология возникает. У кого-то нет. Главное – изучить этот проблему, чтобы выработать самые эффективные методики ее устранения", - говорит Юрий Линник.

Помогли американские коллеги

Сегодня наиболее эффективно данную патологию лечат только в США. Поэтому белорусские врачи и пригласили американских специалистов, чтобы частично перенять опыт. Конечно, научиться делать такие сложные операции за несколько дней невозможно даже самым способным врачам. Но начало положено.





"Главная задача в том, чтобы перенять опыт. Если мы хотим научиться это делать, значит мы должны общаться со специалистами, которые имеют знанию в этом направлении. И сейчас мы смотрим, общаемся, запоминаем", - подчеркивает завотделом детской кардиохирургии Юрий Линник.





Чтобы провести непростое хирургическое вмешательство, нужна не просто операционная, а рентгеноперационная.

Операция под рентгенизлучением

Нетрудно догадаться, что все инвазивные процедуры в рентгеноперационной выполняются при использовании рентгеновского облучения.

Вообще операционная больше похожа на какой-то умный центр управления, где много компьютеров и датчиков, подвесного оборудования. А люди снуют в специальных тяжелых защитных костюмах, чтобы не подвергаться влиянию излучения.





Примечательно, что американские врачи привезли в Минск с собой только личные вещи и, как говорится, знания в голове. Никакого дополнительного оборудования для проведения операций не потребовалось. В Минске все свое.

Операция длится от двух до пяти часов

Длится операция по-разному - от двух до пяти часов. Все индивидуально. Тот случай, когда четких инструкций тут попросту нет.





"Вообще существует множество методик по лечению белок теряющей энтеропатии. Но все эти методики сложные и малоэффективные. Чтобы обеспечивать человеку приемлемый уровень качества жизни, нужно постоянно принимать большое количество препаратов. Эта проблема вообще-то недооценена, она куда более глобальна, нежели мы знаем на сегодняшний день", - подключается к беседе заведующий рентегноперационной РНПЦ детской хирургии Павел Черноглаз.





В чем суть нового хирургического лечения, которому сейчас активно учатся белорусские медики.

Применяют медицинский клей

"Нашими коллегами предложена практика, которая позволяет выявить в кишечнике место, откуда истекает лимфа. Для этого вводится красящая жидкость, после этого выполняется гастроскопия. И мы под рентгеновским излучением видим это место. Подводим эндоскоп, специальную иглу, и вводим в ту зону специальный медицинский клей. Таким образом, мы блокируем место истечения жидкости", - комментирует манипуляции врачей Павел Черноглаз.

Он называет эту процедуру революционной и очень перспективной.

Несмотря на сложное вмешательство, через несколько недель юные пациенты могут вернуться к нормальной жизни. Врачи говорят, что многие дорогостоящие и серьезные препараты в дальнейшем не потребуются.

Операция – как целое состояние

В США стоимость подобной операции стоят баснословные деньги даже по их местным меркам. Цены порой превышает 400 тысяч долларов.

Но опять же, все упирается в деньги. Не получается ли так, что эта помощь доступна только обеспеченным людям. А что делать тем, у кого нет таких средств?

"Медицинская стратегия такова, что большинство пациентов в мире едут на операцию в США. Потому что диагнозов таких ставится немного. И проще порой там сделать операцию", - отмечает специалист.

В Беларуси такие инвазивные процедуры провели бесплатно. И будут проводить впредь.

"Даже помощь одному ребенку, который страдает, - это уже большое дело. И нужно понимать, что пациенты с такими проблемами будут появляться постоянно. Более того, объемы хирургической помощи населению не уменьшаются, а увеличиваются. Все чаще более сложные пороки оперируются. Это нужно учитывать", - подытоживает детский кардиохирург.





Как отмечают в РНПЦ детской кардиохирургии, сегодня проведена пятая и последняя операция с участием американских врачей.

Но методология лечения теперь есть и у белорусских медиков. А значит есть шанс, что в скором времени эти операции людям с пороками сердца будут делать в Беларуси, без сторонней помощи. Быстро и эффективно. И бесплатно.



