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В Беларуси в августе выпало осадков почти вдвое больше, чем обычно

Температура воздуха в августе в Беларуси была почти в пределах нормы, а вот осадков выпало 180% от климатической нормы, сообщили в Белгидрометцентре республики.

"Средняя по Беларуси температура воздуха за последний летний месяц 2021 года составила +17,5°С, что выше климатической нормы на 0,2°С", - проинформировали синоптики.

При этом в Витебской, Могилевской и Гомельской областях средняя температура была выше климатической нормы (теплее всего было в Могилевской области – на 1,1°С выше нормы). А в Минской, Гродненской и Брестской областях средняя температура августа оказалась ниже нормы (холоднее всего было в Гродненском и Могилевском регионах – на полградуса ниже нормы).

Средняя температура воздуха первой и второй декад августа была выше нормы на 0,4 и 1,0ºС, в третьей декаде - ниже нормы на 0,9ºС, пишет interfax.by
Разбежка дневных температурных максимумов составила в августа от +34 до +15, а ночных от +20 до +1.
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