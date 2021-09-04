"Средняя по Беларуси температура воздуха за последний летний месяц 2021 года составила +17,5°С, что выше климатической нормы на 0,2°С", - проинформировали синоптики.





При этом в Витебской, Могилевской и Гомельской областях средняя температура была выше климатической нормы (теплее всего было в Могилевской области – на 1,1°С выше нормы). А в Минской, Гродненской и Брестской областях средняя температура августа оказалась ниже нормы (холоднее всего было в Гродненском и Могилевском регионах – на полградуса ниже нормы).





Средняя температура воздуха первой и второй декад августа была выше нормы на 0,4 и 1,0ºС, в третьей декаде - ниже нормы на 0,9ºС, пишет interfax.by

Разбежка дневных температурных максимумов составила в августа от +34 до +15, а ночных от +20 до +1.



