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В Беларуси будут лишать пенсий за особые заслуги, если получатель вредит интересам государства

Совмин принял постановление, по которому можно будет лишать граждан пенсий за особые заслуги, если получатели этих денег совершили такие преступления или действия, которые нанесли «вред государственным интересам, национальной безопасности». Документ вступает в силу с 4 сентября.

В Беларуси будут лишать пенсий за особые заслуги, если получатель вредит интересам государства
Как пишет Officelife.media, в постановлении сказано, что особая пенсия может и возобновиться, если власти восстановят такое право для гражданина.

Пенсия за особые заслуги и ранее не назначалась тем, кто имеет судимости, но сейчас уточнено, что лишать ее могут именно за преступления, о которых сказано выше.

На пенсию за особые заслуги могут рассчитывать Герои Беларуси, обладатели орденов Отечества трех степеней; награжденные орденами «За службу Родине» трех степеней; женщины, родившие и воспитавшие девять и более детей и награжденные орденом Матери либо аналогичными советскими наградами и т.д.

Кроме того, такую пенсию могут выделить бывшим топ-чиновникам, членам правительства, экс-губернаторам и бывшему мэру Минска, победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионам мира и Европы.
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