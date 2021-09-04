Как пишет Officelife.media, в постановлении сказано, что особая пенсия может и возобновиться, если власти восстановят такое право для гражданина.





Пенсия за особые заслуги и ранее не назначалась тем, кто имеет судимости, но сейчас уточнено, что лишать ее могут именно за преступления, о которых сказано выше.





На пенсию за особые заслуги могут рассчитывать Герои Беларуси, обладатели орденов Отечества трех степеней; награжденные орденами «За службу Родине» трех степеней; женщины, родившие и воспитавшие девять и более детей и награжденные орденом Матери либо аналогичными советскими наградами и т.д.





Кроме того, такую пенсию могут выделить бывшим топ-чиновникам, членам правительства, экс-губернаторам и бывшему мэру Минска, победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионам мира и Европы.



