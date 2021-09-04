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Школьник, умерший в Гомеле — спортсмен, из многодетной семьи

Школьник, который умер на перемене между уроками, занимался спортом. Об этом журналистам рассказали его приятели.

Восьмиклассник играл в телефоне, и ему вдруг стало плохо. Школьная медсестра вызвала скорую, врачи 45 минут пытались реанимировать парня.

Сообщается, что трагедия случилась в СШ №38 на улице Волгоградской. 15-летний Никита учился в 8 "В" классе. Вместе с другими школьниками он был в спортивной раздевалке, пишет Еврорадио.

По словам очевидцев, у подростка потекла слюна и он рухнул. Врачи, приехавшие по вызову, пытались реанимировать его "электрошокером", говорят школьники, но ничего не получилось.

По словам приятелей, у погибшего парня не было проблем со здоровьем — он занимался пожарно-спасательным спортом, ежегодно проходил медкомиссию. Недавно Никита был на соревнованиях и занял первое место.

Также сообщается, что он из многодетной семьи — там было четверо детей.
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