Восьмиклассник играл в телефоне, и ему вдруг стало плохо. Школьная медсестра вызвала скорую, врачи 45 минут пытались реанимировать парня.





Сообщается, что трагедия случилась в СШ №38 на улице Волгоградской. 15-летний Никита учился в 8 "В" классе. Вместе с другими школьниками он был в спортивной раздевалке, пишет Еврорадио.





По словам очевидцев, у подростка потекла слюна и он рухнул. Врачи, приехавшие по вызову, пытались реанимировать его "электрошокером", говорят школьники, но ничего не получилось.





По словам приятелей, у погибшего парня не было проблем со здоровьем — он занимался пожарно-спасательным спортом, ежегодно проходил медкомиссию. Недавно Никита был на соревнованиях и занял первое место.





Также сообщается, что он из многодетной семьи — там было четверо детей.



