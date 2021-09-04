







Принцесса больше четырех лет пыталась выйти замуж за своего бывшего однокурсника, однако всякий раз мероприятия откладывались в силу обстоятельств.





Чтобы ускорить бракосочетание, Мако откажется от денег, положенных японским принцессам при браке с простолюдином.





Такое решение может быть связано с тем, что у матери жениха, по слухам, есть долг в несколько миллионов иен по отношению к своему сыну.





Принцесса познакомилась с Комуро в 2012 году, когда училась в Международном христианском университете в Токио. Ее жених увлекается лыжным спортом, игрой на скрипке и кулинарией. После свадьбы 29-летняя Мако лишится титула принцессы.



