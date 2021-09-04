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Японская принцесса откажется от богатств ради свадьбы с простолюдином

Старшая внучка Акихито, японская принцесса Мако откажется от богатств и торжественных королевских церемоний ради брака с простолюдином по имени Кэй Комуро, также она планирует после свадьбы переехать в США.



Принцесса больше четырех лет пыталась выйти замуж за своего бывшего однокурсника, однако всякий раз мероприятия откладывались в силу обстоятельств.

Чтобы ускорить бракосочетание, Мако откажется от денег, положенных японским принцессам при браке с простолюдином.

Такое решение может быть связано с тем, что у матери жениха, по слухам, есть долг в несколько миллионов иен по отношению к своему сыну.

Принцесса познакомилась с Комуро в 2012 году, когда училась в Международном христианском университете в Токио. Ее жених увлекается лыжным спортом, игрой на скрипке и кулинарией. После свадьбы 29-летняя Мако лишится титула принцессы.
ru.oxu.az
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