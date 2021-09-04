Основные мотивы

Бесспорно, паралимпийцы — настоящие герои. Это особо ощущаешь в дни XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Правда, как и во всяком большом сообществе, среди спортсменов с инвалидностью есть разные люди, которые не бросают тень на движение в целом, но вызывают сочувствие и недоумение. Варварский бустинг, о котором еще поговорим, нанесение себе увечий с целью выступления в более слабой категории спортсменов и даже банальное мошенничество стали не редкостью.





Вначале необходимо объяснить, что существует определенная классификация спортсменов для обеспечения возможностей соревноваться на равных условиях. Ведь особенности у паралимпийцев даже с одним и тем же диагнозом разные. Например, человек с церебральным параличом может быть колясочником, а иногда вполне способен передвигаться самостоятельно. У оказавшихся по тем или иным причинам в инвалидной коляске недуг может касаться только нижней части туловища, но случается, что затрагивает и верхнюю. Поэтому, скажем, в фехтовании группа спортсменов-колясочников под индексом А — люди, контролирующие свое тело. В группе Б — способные полноценно использовать только одну или обе руки. Или, допустим, в велоспорте: группа B — тандемы людей с нарушениями зрения, которых возглавляет зрячий спортсмен. T1-T2 — участники, использующие трехколесные велосипеды в силу неспособности удерживать равновесие. В академической гребле: AS — спортсмены, способные использовать только руки для ускорения лодок. TA — те, у которых кроме рук действует и туловище. Иногда грань между категориями тонкая, субъективная, сложно проверяемая. Искусственно или естественно утрировав свой диагноз, можно попасть в группу, где все заведомо слабее, и заполучить золото.





Как дети малые

В 2017 году BBC выпустила подробный материал, где рассказывалось о методах, которые используют отдельные спортсмены. Тезисно повествовалось о том, что, жестко зафиксировав руку эластичным бинтом и сняв его перед медкомиссией, имитируется эффект неразгибаемого локтя, что нередко используется. Были перечислены методы симуляции, например, иногда спортсмены при содействии тренеров притворялись неходячими.





На Играх-2000 в Сиднее сборную Испании по баскетболу лишили победы в турнире среди участников с нарушением интеллекта. Репортер Карлос Рибагорда хитростью проник в сборную и выяснил: лишь двое членов команды страдали расстройством интеллекта, документы о болезни остальных были подложными, а поведение — симуляцией. После разгромной статьи Международный паралимпийский комитет решил исключить соревнования инвалидов с расстройством интеллекта из программы Игр. В 2012 году категорию вернули во всех видах, за исключением баскетбола.





Фото носит иллюстративный характер, фото Depositphotos





Бывали случаи публичных признаний. Серебряный призер Паралимпийских игр в Лондоне-2012 на дистанции 200 м Бетани Вудворд отказалась от медали за эстафету 4 по 400 м из-за подозрений, что ее партнерша по команде симулировала инвалидность. «Я расстроена до глубины души, — приводит BBC слова Вудворд. — Я чувствую, что медаль, которую мы выиграли, была неправильной».





Один из ярких доказанных прецедентов недобросовестности создал российский пловец, двукратный чемпион Паралимпийских игр Александр Неволин-Светов. Дав взятку офтальмологу в размере 50 тыс. российских рублей, он получил липовое подтверждение инвалидности по зрению I группы. Врач приговорен Кировским районным судом Уфы к двум годам условно за получение взятки. Конечно, ее сумма не идет ни в какое сравнение с размером призовых. Но все эти случаи пока похожи на симуляцию в обычной школе. А существуют по-настоящему жуткие прецеденты.





Почти сектантство

BBC называла спортсменов, которые под ложным предлогом проводили операции по сокращению поврежденных конечностей. Один из пловцов-ампутантов преднамеренно удалил большую часть уже существовавшей культи и выступал в более легком классе. Это похоже на фанатичную одержимость.





В начале прошлого десятилетия в прессу выплеснулась история британки Даниэль Брэдшоу. В 11 лет ей ампутировали ногу в связи с врожденным заболеванием. В подростковом возрасте девушка сменила коляску на протез и занялась спортом. В результате непропорциональных нагрузок в здоровой ноге появились боли, результаты снизились. Девушка обратилась к врачам с просьбой… ампутировать ей вторую нижнюю конечность. Она хотела стать похожей на знаменитого паралимпийца, бегавшего на двух протезах, Оскара Писториуса и победить на Паралимпиаде.





И всё же, возвращаясь к практике под неизвестным большинству болельщиков названием «бустинг» (повышение), надо отметить: речь идет прежде всего о причинении себе боли в качестве натурального природного допинга. Когда сам спортсмен перед стартом провоцирует в своем организме выраженную боль, биологическая система реагирует на это по принципу «беги от боли». Периферические сосуды спазмируются, кровь поступает к жизненно важным органам — мозгу, сердцу, легким — более интенсивно. Наблюдается улучшение функции мышц, быстроты реакции, выносливости. Даже в классическом спорте некоторые спортсмены применяют электрошокер перед стартом. А паралимпийцы стягивают жгутом чувствительные к боли места своего тела. Брэд Зданевский, частично парализованный канадский альпинист, признавался, что прибегал к бустингу в тренажерном зале — давал по ноге несколько хороших ударов током, и это помогало в работе.





Например, у спортсменов с параличом, травмами спинного мозга в шейном и грудном отделе, как правило, пониженное давление. Это мешает соревнованиям. Медикаментозно они не могут повысить давление по протоколу. Повышают самоистязаниями, доводят себя до нервного перевозбуждения, а значит, всплеска давления порой до 280 в верхней позиции (систолического), что может привести к смерти прямо на стадионе.





Журналист National Post Вероника Аллан в октябре 2018-го рассказывала историю канадского гонщика на колясках Мартина Ларокка. В интервью он признался, что давно, еще на Играх-1992 в Барселоне, видел спортсменов, которые подкладывали в сиденье острые предметы с целью самоповреждения, и это помогало. Сам он перед стартом выпивал 5 л воды: преодоление желания опустошить мочевой пузырь давало злость и хорошие результаты на финише. Благо мочевой пузырь не лопался.





Цели паралимпийцев, истязающих себя, ясны. Это деньги, социальный лифт. Ведь у многих инвалидов нет и при всем желании не может быть иного смысла жизни, радостей и побед, кроме спорта. Поэтому не стоит их осуждать. Однако некоторые элементы сегодняшних способов выиграть похожи на средневековое сектантство с кровавыми ритуалами, когда ради идеи люди калечат себя, и это пугает. С другой стороны, такие нарушения перед стартами создали прецедент для усиления контроля. И сегодня можно говорить о том, что выявленные уловки уличенных в них команд сведены на нет. Что касается наших паралимпийцев, то к ним никогда не существовало претензий независимых медкомиссий. Учитывая международную ситуацию, малейшее отступление наших от канонов и протоколов вызвало бы нестихаемый шум в прессе. Поэтому в том, что белорусы побеждают в честной борьбе, сомнений ни у кого нет.



