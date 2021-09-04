Ориентиром для властей в инвестиционной сфере остается показатель прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе не включают в себя долговые инструменты типа дебиторки, кредиторки, кредитов и займов, лизинга и т. д. Это позволяет отслеживать инвестиционные потоки без учета долгов, которые всегда нужно возвращать.

Также прямые иностранные инвестиции на чистой основе — это сальдо инвестиций, которые поступили в страну и инвестиций, которые из страны вывели. Таким образом можно видеть, сколько денег оседает в Беларуси после разнообразных операций типа выплаты дивидендов зарубежным акционерам, пише т banki24.by





За первую половину 2021 года в Беларуси осталось 1,185 млрд USD прямых иностранных инвестиций на нетто-основе. По сравнению с 2020 годом страна недосчиталась около 12,6% инвестиций. Во 2 квартале наблюдался отток инвестиций из РБ. На апрель—июнь обычно приходится время перечисления годовых дивидендов у предприятий в иностранным капиталом. Поэтому потоки денег в Беларусь временно пересыхают. Хотя и в 3 квартале вряд ли стоит ждать бурного оживления.





В июне Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк попали под санкции Евросоюза. Компаниям из ЕС запретили покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги и иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, если это касается подсанкционных субъектов. А уже 20 августа агентство Fitch отозвало рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка. Согласно Fitch, «агентство отозвало рейтинги этих двух банков по причине санкций и больше не рейтингует данные банки и не проводит по ним анализ». В августе грянули санкции со стороны США, Великобритании, Канады и Швейцарии. Пока что наиболее чувствительны из них американские. Попавший под санкции Абсолютбанк был вынужден объявить о приостановке ряда операций с физическими лицами (кроме ИП). Инвестиции из стран Европейского союза за половину 2021 года составили 515,8 млн USD (около 569 млн USD годом ранее). Основную массу инвестиций принесли бизнесы с Кипра — 278,2 млн USD (против 204,1 млн USD в 2020-м). А вот объем инвестиций из ЕС за вычетом Кипра существенно снизился — 237,6 против 364,9 млн USD годом ранее. Особенно сильная просадка произошла по Нидерландам — 39,9 против 137,4 млн USD. Лидером по инвестициям из Азии является Китай. Однако вклад КНР в белорусскую экономику довольно скромен — 24 млн USD за 6 месяцев 2021 года.





Китайцы предпочитают вложения в виде долговых инструментов.



