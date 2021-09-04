Сегодня надо оберегать детей. Народные приметы 4 сентября
4 сентября православные верующие почитают святых мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина и Севериана. Они пострадали за веру во Христа. В народе этот праздник называют Агафонов день или Потехи лешего. Веровали, что в лесах бродит нечистая сила.
Боялись 4 сентября леших, ведь считали, что они сегодня делают пакости.
"На Агафона леший из лесу в поле выходит, бегает по селам и деревням, разбрасывает снопы", - говорили предки.
Матери в этот день боялись, что мистические существа могут похитить маленьких детей. Мужчины выходили на улицы, разжигали костер и стерегли свое добро. Надевали тулуп наизнанку, меняли обувь с ноги на ногу, а кочергой очерчивали круг, в который затем садились.
08:24 04/09/2021
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