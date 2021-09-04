



Боялись 4 сентября леших, ведь считали, что они сегодня делают пакости.





"На Агафона леший из лесу в поле выходит, бегает по селам и деревням, разбрасывает снопы", - говорили предки.





Матери в этот день боялись, что мистические существа могут похитить маленьких детей. Мужчины выходили на улицы, разжигали костер и стерегли свое добро. Надевали тулуп наизнанку, меняли обувь с ноги на ногу, а кочергой очерчивали круг, в который затем садились.