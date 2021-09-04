Телефонный опрос «Общественное мнение о проблемах, волнующих население» провел с 19 июля по 9 августа 2021 года Институт социологии НАН Беларуси. Выборка составила 902 респондента, принципы репрезентативности соблюдены, сообщает sb.by.





Данные опроса демонстрируют, что 74,1% белорусов удовлетворены своей жизнью. Что-то не устраивает всего 20,1% респондентов.





При этом 33,1% белорусов оценивают свое материальное положение как хорошее, 52,5% как среднее, 13,6% как плохое. Ожидают в ближайшее время улучшения жизни к лучшему - 40,6%, жизнь останется без изменений - 32,9%, произойдут негативные перемены - 7,7%.





Наиболее беспокоят опрошенных цены на продукты и товары первой необходимости - 43,5%, рост пьянства и алкоголизма - 40,4%, уровень оплаты труда - 38%, состояние здоровья - своего, родных и близких - 38%, инфляция - 31,3%.

71,3% жителей г. Минска удовлетворены или скорее удовлетворены состоянием дорог. В других регионах этот показатель удовлетворения ниже. 71,3% жителей г. Минска удовлетворены или скорее удовлетворены состоянием дорог. В других регионах этот показатель удовлетворения ниже.





На вопрос, что должно служить основным направлением во внешней политике, 38,9% респондентов ответили, что ни на кого ориентироваться не нужно, надо проводить самостоятельеую политику, еще 32,3% поддерживают ориентарию на Россию, а еще 10% - ориентацию на Европу.





При этом, по мнению 47,1% респондентов в отношениях с РФ Беларусь должна выстраивать свою политику как независимое государство на основании международных договоров, а 30,1% считает - что отношения должны строится в виде равноправного союза с наднациональными органами управления.



