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Oops! Институт социологии НАН: 74 процента белорусов все устраивает

Институт социологии НАН Беларуси озвучил данные опроса «Общественное мнение о проблемах, волнующих население». Согласно ему, спрос на стабильность в стране остается устойчивым.

Oops! Институт социологии НАН: 74 процента белорусов все устраивает
фото носит иллюстративный характер
Телефонный опрос «Общественное мнение о проблемах, волнующих население» провел с 19 июля по 9 августа 2021 года Институт социологии НАН Беларуси. Выборка составила 902 респондента, принципы репрезентативности соблюдены, сообщает sb.by.

Данные опроса демонстрируют, что 74,1% белорусов удовлетворены своей жизнью. Что-то не устраивает всего 20,1% респондентов. 

При этом 33,1% белорусов оценивают свое материальное положение как хорошее, 52,5% как среднее, 13,6% как плохое. Ожидают в ближайшее время улучшения жизни к лучшему - 40,6%, жизнь останется без изменений - 32,9%, произойдут негативные перемены - 7,7%.

Наиболее беспокоят опрошенных цены на продукты и товары первой необходимости - 43,5%, рост пьянства и алкоголизма - 40,4%, уровень оплаты труда - 38%, состояние здоровья - своего, родных и близких - 38%, инфляция - 31,3%.
71,3% жителей г. Минска удовлетворены или скорее удовлетворены состоянием дорог. В других регионах этот показатель удовлетворения ниже. 

На вопрос, что должно служить основным направлением во внешней политике, 38,9% респондентов ответили, что ни на кого ориентироваться не нужно, надо проводить самостоятельеую политику, еще 32,3% поддерживают ориентарию на Россию, а еще 10% - ориентацию на Европу. 

При этом, по мнению 47,1% респондентов в отношениях с РФ Беларусь должна выстраивать свою политику как независимое государство на основании международных договоров, а 30,1% считает - что отношения должны строится в виде равноправного союза с наднациональными органами управления. 

Независимые социологи обратили внимание на несбалансированность опросной анкеты, особенно в части опроса про политический кризис и высказали ряд других замечаний, связанных с методологией опроса, пишет 
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