Трагедия на МКАД : таксиста протаранил лесовоз
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу вечером, 3 сентября, на Минской кольцевой автодороге.
Автомобиль службы такси врезался в лесовоз. В результате погиб водитель легковушки.
Согласно информации, опубликованной в телеграмм-канале столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел примерно в 21 час 50 минут.
В то время по внешнему кольцу МКАД в направлении проспекта Победителей ехал автомобиль такси «Киа» под управлением 35-летнего водителя.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В районе 44-го километра кольцевой таксист врезался в двигавшийся в попутном направлении лесовоз.
От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия, – отметили в пресс-службе.
На месте аварии работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии.
08:13 04/09/2021
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