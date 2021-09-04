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Трагедия на МКАД : таксиста протаранил лесовоз

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу вечером, 3 сентября, на Минской кольцевой автодороге.

Автомобиль службы такси врезался в лесовоз. В результате погиб водитель легковушки.

Согласно информации, опубликованной в телеграмм-канале столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел примерно в 21 час 50 минут.

В то время по внешнему кольцу МКАД в направлении проспекта Победителей ехал автомобиль такси «Киа» под управлением 35-летнего водителя.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В районе 44-го километра кольцевой таксист врезался в двигавшийся в попутном направлении лесовоз.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия, – отметили в пресс-службе.

На месте аварии работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии.
belnovosti.by
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