Автомобиль службы такси врезался в лесовоз. В результате погиб водитель легковушки.





Согласно информации, опубликованной в телеграмм-канале столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел примерно в 21 час 50 минут.





В то время по внешнему кольцу МКАД в направлении проспекта Победителей ехал автомобиль такси «Киа» под управлением 35-летнего водителя.





Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома





В районе 44-го километра кольцевой таксист врезался в двигавшийся в попутном направлении лесовоз.





От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия, – отметили в пресс-службе.





На месте аварии работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.





В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии.



