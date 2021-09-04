Нештатная ситуация: в США ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после старта
В США ракета Alpha производства компании Firefly Aerospace взорвалась спустя несколько минут после старта. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
Запуск ракеты состоялся в 18:59 2 сентября по местному времени (06:59 3 сентября по бакинскому времени - ред.) с площадки на базе ВВС "Вандерберг" в Калифорнии. Это был первый испытательный полет Alpha.
"Во время первой фазы подъема возникла нештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты", - говорится в сообщении компании.
По информации портала Spaceflight Now, взрыв ракеты произошел через 2,5 минуты после старта.
В компании отметили, что о причинах происшествия будет сообщено после сбора необходимых данных.
08:07 04/09/2021
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