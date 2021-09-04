Запуск ракеты состоялся в 18:59 2 сентября по местному времени (06:59 3 сентября по бакинскому времени - ред.) с площадки на базе ВВС "Вандерберг" в Калифорнии. Это был первый испытательный полет Alpha.





"Во время первой фазы подъема возникла нештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты", - говорится в сообщении компании.





По информации портала Spaceflight Now, взрыв ракеты произошел через 2,5 минуты после старта.









В компании отметили, что о причинах происшествия будет сообщено после сбора необходимых данных.











