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Нештатная ситуация: в США ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после старта

В США ракета Alpha производства компании Firefly Aerospace взорвалась спустя несколько минут после старта. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Запуск ракеты состоялся в 18:59 2 сентября по местному времени (06:59 3 сентября по бакинскому времени - ред.) с площадки на базе ВВС "Вандерберг" в Калифорнии. Это был первый испытательный полет Alpha.

"Во время первой фазы подъема возникла нештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты", - говорится в сообщении компании.

По информации портала Spaceflight Now, взрыв ракеты произошел через 2,5 минуты после старта.


В компании отметили, что о причинах происшествия будет сообщено после сбора необходимых данных.
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