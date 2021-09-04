Выставка заняла все залы Дворца. Ее монтировали пять дней. К работе были подключены все работники учреждения. В результате гости могут увидеть более 800 работ, прошедших серьезный отбор жюри.









Среди выставленных работ полно известных имен: скульптор Сергей Оганов и Сергей Гумилевский, художники Валентин Губарев, Анна Силивончик, Андрей Дубинин, Сергей Гриневич, фотограф Владимир Качан. Выставил свою работу и модный Андрей Смоляк. Часть экспозиции отдана молодежи.





Помимо живописи, графики, скульптуры и фотографии зрителю представили немало нестандартных объектов. Например, от Даши Бриан, которая предложила зрителям дополнить своими фотографиями известные полотна художников. Или аттракцион "Боккетто" - конструкция из картона, внутрь которой может забраться любой желающий, чтобы на какое-то время отключиться от повседневных проблем и просто смотреть вдаль.





Многих интересовала цена, заявленная возле большинства работ. Дешевле всего можно было купить арт-обьект от Ольги Поляковой и левкас от Анастасии Чадий - за Br225. Дороже всего потенциальному покупателю обойдется картина Алеси Скоробогатой - в Br38 тыс., и скульптура Марины Капиловой - в Br37 тыс. Правда, у части работ ценника нет, так что максимальная сумма за белорусское произведение искусства может оказаться более высокой.





Посетители выставки в Доме искусства могут проголосовать за понравившиеся работы. Указать можно трех авторов, победителей тоже будет трое. Они получат призы от партнера мероприятия.





В этом году впервые нет международной программы. Но организаторы надеются, что вопросы, связанные с пандемией, постепенно будут решены и в следующем году вернутся зарубежные авторы. Арт-Минск проходит на 7 площадках города. Среди них есть новая - Арт-фабрика, которая открылась недалеко от площади Независимости.





Более 80% произведений, представленных во Дворце искусства, будут размещены на онлайн-платформе Artcenter.by, где по QR коду на этикетке можно будет прочесть информацию о работе и биографию автора. Этот проект — крупнейшая онлайн-платформа Беларуси, работающая на рынке изобразительного искусства и дизайна. В его каталоге более 18000 произведений искусства.

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Организаторами и партнёрами фестиваля выступают Республиканская художественная галерея Белорусского союза художников, Центр изобразительного и медиа искусства "Новая культурная инициатива" и онлайн-гипермаркет "21 vek".





Фото Джейлан Сильванович



