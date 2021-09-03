Подробности — в материале корреспондента газеты «Минский курьер».





Субботний январский вечер. Продавец ювелирного салона «Женев», что на улице Сурганова, готовилась к закрытию торговой точки, как вдруг на пороге появились трое вооруженных грабителей в масках. Женщина оцепенела. Один из налетчиков удерживал ее, пока подельники крушили витрины и выгребали из них в матерчатые сумки золотые украшения. Не прошло и минуты, как троица покинула магазин, скрывшись в темноте дворов. Испуганная сотрудница тотчас позвонила в милицию, и вскоре на место преступления прибыла следственно-оперативная группа.





— Было очевидно: нападение на ювелирный салон спланировали до мелочей, — рассказывает следователь Партизанского (г. Минска) РОСК Евгений Богушевич. — Грабители работали в перчатках, спрятав лица под игрушечными детскими масками. Эксперт тогда не обнаружил ни одного следа, который мог бы вывести на злoумышленникoв.





Отойдя от шока, продавец вспомнила, что у одного из грабителей был молодой голос.





Именно эту торговую точку они выбрали не случайно: там не было камер видеонаблюдения, охранников, а в смену заступал один продавец. Всего грабители украли 115 наименований ювелирных изделий на общую сумму 1 млрд 200 млн неденоминированных рублей (более 60 тыс. долларов по курсу того времени).





Стали искать возможных свидетелей, и тут следователям улыбнулась удача: несколько опрошенных вспомнили троицу в масках, направлявшуюся к ювелирному магазину, а после убегавшую во дворы жилых домов.





Обрабатывая эту информацию, следователи и сотрудники угрозыска Советского РУВД просмотрели огромное число записей наружных камер видеонаблюдения, установленных поблизости. В объектив одной из них попал серый «Опель Омега», на котором, предположительно, и скрылись преступники. Однако идентифицировать его номерные знаки не удалось — качество изображения оставляло желать лучшего.





— В республике тогда было зарегистрировано порядка 2 000 таких автомобилей, но у разыскиваемого «Опеля» имелась особенность: одна из фар после запуска двигателя загоралась на две секунды позже другой, — продолжает майор юстиции Евгений Богушевич. — Разослали ориентировки во все милицейские подразделения страны, и в феврале, спустя полтора месяца после ограбления, из Щучинского РОВД поступила информация, что один житель райцентра ездит на «Опеле», у которого имеется характерная примета.





Следователи внимательно изучили личность этого молодого человека, запросили сведения о его телефонных звонках в день совершения преступления. И не зря: выяснилось, что в тот субботний вечер он находился в Минске, и как раз в районе улицы Сурганова.





Вскоре в столице сотрудники спецподразделения «Алмаз» задержали еще двоих подозреваемых по этому уголовному делу. Молодые люди к тому времени уже окончательно поверили в свою неуловимость.





Все парни — уроженцы Щучина от 21 до 23 лет. Часть похищенного имущества нашли при них, еще около 80 наименований ювелирных изделий обнаружили в гараже одного из подозреваемых. Там лежали и бирки, сорванные с украшений.





Часть ювелирных изделий приятелям удалось сбыть, они выручили около 2 500 долларов.





Практически сразу задержанные стали давать признательные показания. Oдин из молодых людей проживал со своей девушкой в столице. Однажды, приехав в родной город, он заглянул к давнему приятелю. Оба нигде не трудились, поэтому за бутылочкой-другой пива принялись рассуждать, где бы без особых усилий хорошо заработать. Кто-то из них то ли в шутку, то ли всерьез предложил ограбить ювелирный магазин, но тему тогда продолжать не стали. Однако спустя время парни основательно задумались над этим.





Первым делом товарищи определились: ограбление совершат в Минске. Далее проживавший в столице юноша начал активные поиски подходящего магазина. Он тщательно изучал местность около торговых точек, заходил в них под видом покупателя, причем брал с собой ничего не подозревавшую даму сердца. Пока девушка любовалась украшениями, ее кавалер внимательно осматривался по сторонам, обращая внимание на наличие либо отсутствие видеонаблюдения и охранников, число продавцов, стоящих за прилавком, подмечал витрины, где лежат самые дорогостоящие изделия.





— Приятели готовились к ограблению на протяжении полутора месяцев, — говорит Евгений Михайлович. — Они поняли, что вдвоем им не справиться. Так в их компании появился еще один мечтавший быстро разбогатеть. После молодые люди распределили роли: кто будет управлять автомобилем, кто разобьет витрины, кто станет удерживать продавца…





В день ограбления злоумышленники встретились на улице Карастояновой, повесили на «Опель» чужие номера, снятые с какого-то проржавевшего автомобиля. Припарковав машину метрах в 300 от ювелирного салона, они осмотрелись, сменили верхнюю одежду, надели маски и только после этого направились к магазину. У двоих парней были пневматические пистолеты, у третьего — металлическая дубинка.





Пока первый разбивал витрины, а второй хватал коробки с золотыми изделиями, их подельник удерживал сотрудницу, чтобы та не вызвала милицию. В торговом зале они пробыли не более минуты, а после скрылись в потемках.





Молодые люди вернулись на улицу Карастояновой, пересели в другой автомобиль и поехали к Кургану Славы. Там они выбросили металлическую дубинку, а одежду, в которой совершали ограбление, и деревянные подставки от украшений сожгли. Затем все трое направились в Щучин, где спрятали похищенное в гараже.





— При проверке показаний на месте один из обвиняемых указал, где выбросил дубинку. Несмотря на обилие снега, ее удалось найти — для этого специально задействовали военнослужащего с металлоискателем, — поясняет офицер. — Ювелирные украшения парни поначалу пытались продавать своим знакомым, а после стали вывозить в Польшу, где сбывали на местных рынках. Так, например, в Белостоке за 50-граммовую золотую цепочку они выручили порядка 900 долларов.





Все трое парней из хороших семей, ранее проблем с законом не имели. Причиненный ущерб в полном объеме возместили родственники обвиняемых.





Молодым людям было предъявлено обвинение в разбойном нападении, совершенном группой лиц с целью завладения имуществом в особо крупном размере. Суд назначил каждому 8 лет лишения свободы.



