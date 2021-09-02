Украина в этом году выполнила шесть запросов белорусских силовиков
Украинские силовые ведомства продолжают взаимодействие с белорусскими коллегами в рамках международной правовой помощи. Об этом пишет Free Belarus center со ссылкой на народного депутата Украины Инну Совсун.
Она направила запросы в СБУ, МВД и Генпрокуратуру.
Служба безопасности Украины сообщила, что сотрудничает и обменивается информацией с КГБ в рамках подписанных ранее соглашений. Сославшись на секретность, сотрудники СБУ отказались сказать, какие запросы КГБ они удовлетворяют.
По информации МВД, Нацполиция сотрудничает с белорусской милицией только в раскрытии преступлений. По поручению Генпрокуратуры украинские следователи в 2021 году выполнили 6 из 19 запросов из Беларуси по уголовным делам. Работа по еще 13 запросам продолжается.
Также украинская полиция контактирует с белорусскими силовиками по линии Интерпола. В этом году было 378 таких контактов. Они касались розыска лиц, автомобилей, расследования уголовных дел по мошенничеству, грабежу, кражам, нелегальной миграции, коррупции, незаконному обороту наркотиков, нанесению телесных повреждений и терроризму.
Государственная миграционная служба сообщила, что в этом году из Украины были выдворены в Беларусь и другие страны 16 белорусов, пишет euroradio.fm
22:04 03/09/2021
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