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Украина в этом году выполнила шесть запросов белорусских силовиков

Украинские силовые ведомства продолжают взаимодействие с белорусскими коллегами в рамках международной правовой помощи. Об этом пишет Free Belarus center со ссылкой на народного депутата Украины Инну Совсун.

 Она направила запросы в СБУ, МВД и Генпрокуратуру.

Служба безопасности Украины сообщила, что сотрудничает и обменивается информацией с КГБ в рамках подписанных ранее соглашений. Сославшись на секретность, сотрудники СБУ отказались сказать, какие запросы КГБ они удовлетворяют.

По информации МВД, Нацполиция сотрудничает с белорусской милицией только в раскрытии преступлений. По поручению Генпрокуратуры украинские следователи в 2021 году выполнили 6 из 19 запросов из Беларуси по уголовным делам. Работа по еще 13 запросам продолжается.

Также украинская полиция контактирует с белорусскими силовиками по линии Интерпола. В этом году было 378 таких контактов. Они касались розыска лиц, автомобилей, расследования уголовных дел по мошенничеству, грабежу, кражам, нелегальной миграции, коррупции, незаконному обороту наркотиков, нанесению телесных повреждений и терроризму.

Государственная миграционная служба сообщила, что в этом году из Украины были выдворены в Беларусь и другие страны 16 белорусов, пишет euroradio.fm
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