Днем 28 августа в Борисовское РУВД поступило сообщение: 40-летнему жителю райцентра нанесены ножевые ранения, пишет ex-press.live





Как сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома, мужчина скончался в машине скорой помощи. Выяснилось, к преступлению причастен 50-летний знакомый погибшего.





Накануне убийства участники инцидента выпивали в баре: повздорили и разошлись по домам. На следующий день старший из них вместе с товарищами пришел домой к обидчику. Вместо разговора завязалась драка — гость несколько раз ударил хозяина ножом.





Нападавшего удалось задержать по приметам буквально через два часа.





Следователи дали правовую оценку действиям борисовчанина и возбудили уголовное дело за убийство. Фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, незаконное лишение свободы и действия с огнестрельным оружием.





По информации Управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома, подозреваемый и потерпевший были «уголовными авторитетами» и между собой поддерживали приятельские отношения.