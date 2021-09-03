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По подозрению в убийстве в Борисове задержан «криминальный авторитет»

Его разыскали спустя два часа после смерти потерпевшего.

Днем 28 августа в Борисовское РУВД поступило сообщение: 40-летнему жителю райцентра нанесены ножевые ранения, пишет ex-press.live

Как сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома, мужчина скончался в машине скорой помощи. Выяснилось, к преступлению причастен 50-летний знакомый погибшего.

Накануне убийства участники инцидента выпивали в баре: повздорили и разошлись по домам. На следующий день старший из них вместе с товарищами пришел домой к обидчику. Вместо разговора завязалась драка — гость несколько раз ударил хозяина ножом.

Нападавшего удалось задержать по приметам буквально через два часа.

Следователи дали правовую оценку действиям борисовчанина и возбудили уголовное дело за убийство. Фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, незаконное лишение свободы и действия с огнестрельным оружием.

По информации Управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома, подозреваемый и потерпевший были «уголовными авторитетами» и между собой поддерживали приятельские отношения.
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