Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Несмотря на принимаемые правоохранителями меры, на территории района в последние годы фиксируется значительный рост преступлений в сфере высоких технологий. По итогам совещания решено уделить внимание более качественной организации профилактической работы с населением, направленной на предупреждение киберпреступности, определены наиболее уязвимые категории граждан, среди которых несовершеннолетние и пожилые люди.





— Субъектам профилактики поручено на постоянной основе доводить до населения информацию о количестве и способах похищения киберпреступниками денежных средств с банковских карт и счетов граждан, необходимости защиты личной информации, а также принять меры по повышению цифровой грамотности жителей района, — отметила старший помощник прокурора Советского района Ольга Емельянченко.





Прокурорские работники уже посетили Территориальный центр социального обслуживания населения Советского района, где рассказали собравшимся о соблюдении мер личной безопасности.





— Цель киберпреступников — любыми способами добыть реквизиты банковских карт, — продолжает О. Емельянченко. — Во многих случаях правоохранители сталкиваются с вишингом, когда мошенник звонит потенциальной жертве и представляется сотрудником банка. Он сообщает, что якобы в данный момент злоумышленники пытаются снять деньги с карты или счета собеседника и, чтобы этого не допустить, нужно срочно сообщить номер и контрольный код карты, ключ к интернет-сессии, логин и пароль к интернет-банкингу.





В ходе таких бесед киберзлодеи используют методы социальной инженерии. Как правило, изначально им известны лишь фамилия, имя, отчество и номер телефона жертвы. Преступники становятся все более изощренными. Доходит до того, что под их чутким руководством граждане устанавливают на свои смартфоны программы удаленного управления и называют злоумышленникам пароли учетных записей.



