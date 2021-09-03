Александр Богданов ("Папа Бо")





У Богданова при обыске забрали диджейский пульт.





Суд над задержанными начался 3 сентября. Их обвиняют в изготовлении, сохранении и распространении экстремистских материалов. Дело было направлено на доработку, а сами задержанные — на Окрестина.



