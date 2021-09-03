В Минске задержали арт-менеджера Александра Богданова. При обыске забрали диджейский пульт
Согласно информации Белорусского совета культуры, 2 сентября сотрудники ГУБОПиК задержали в культцентре “Корпус” его директора, арт-менеджера и диджея Александра Богданова ("Папу Бо"), сценографа и художника Максима Крука и организатора культурных мероприятий Елизавету Невмержицкую.
Александр Богданов ("Папа Бо")
У Богданова при обыске забрали диджейский пульт.
Суд над задержанными начался 3 сентября. Их обвиняют в изготовлении, сохранении и распространении экстремистских материалов. Дело было направлено на доработку, а сами задержанные — на Окрестина.
20:30 03/09/2021
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