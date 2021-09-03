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Чем не угодили железнодорожники? Телеграм-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" признан экстремистским

Информационная продукция телеграм-канала "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" признана экстремистской, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры в пятницу.

"В ходе мониторинга сети интернет в генеральной прокуратуре выявили, что в телеграм-канале "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" публиковались сообщения с прямыми призывами к актам экстремизма, направленным на дестабилизацию работы железнодорожного транспорта и активное вовлечение в незаконные забастовки", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что на данном канале также распространялась "информация, цель которой – разжигание социальной вражды в отношении представителей органов управления и руководства организаций железнодорожного транспорта", пишет interfax.by

"Здесь же публиковались персональные данные государственных должностных лиц. Как итог – решением суда Центрального района г. Минска удовлетворено заявление заместителя генерального прокурора Республики Беларусь о призвании информационной продукции названного телеграм-канала экстремистскими материалами", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
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