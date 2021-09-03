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Будьте внимательны: Госконтроль РБ запретил ввоз 15 наименований некачественных импортных моющих средств

Госконтроль запретил ввоз и реализацию на территории Беларуси 15 наименований некачественных импортных стиральных порошков и гелей.

Такое решение принято по итогам проверки и испытаний, сообщает пресс-служба Госконтроля РБ.

«Работники Комитета госконтроля Брестской области совместно со специалистами Госстандарта изъяли для экспертизы в двух торговых сетях 16 наименований импортных моющих средств. Результаты испытаний показали, что 15 из них не соответствовали требованиям», - говорится в сообщении. Его цитирует afn.by

Все реализуемые на территории республики стиральные порошки, гели, пасты, таблетки должны соответствовать требованиям государственных стандартов по показателям пенообразующей и моющей способности. В частности, для порошков показатель моющей способности установлен не ниже 85%, для гелей – 60%.

«…моющая способность немецких гелей HERR KLEE C.G. COLOR, HERR KLEE C.G. UNIVERSAL оказалась в 2 раза ниже нормативного значения, не соответствовала требованиям и пенообразующая способность этих средств для стирки. Моющая способность 6 наименований чешских, немецких и польских порошков (ZICO universal, ZICO color, PUROX COLOR, ROBETA «Горный цветок», WASCHEMEISTER UNIVERSAL, Alpix Color) составила 51,2-80,5%, а польских порошков Gaska UNIWERSALNY и Gaska DO KOLORU – всего лишь 5% и 8% соответственно», - отмечается в сообщении.

«Введен запрет на их ввоз и реализацию в Республике Беларусь», - резюмирует КГК.
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