Об этом сообщает Daily Mail.





Ким Чен Ын, который долгое время не появлялся на публике, похудел. Его появление на праздновании Дня молодежи в столице Пхеньяне удивило всех.





Кадры появились в Сети после встречи северокорейского лидера со студентами и школьниками, которые «добровольно» вызвались работать в «трудных и сложных» отраслях, в Пхеньяне.









В ходе своей речи Ким Чен Ын похвалил молодых людей за то, что они добровольно согласились работать на самых трудных и сложных должностях, и сказал, что полностью поддерживает их.





«Для партии, совершающей революцию, иметь надежных преемников, резервы и перспективную главную силу - это лучшая гордость, актив и движущая сила для развития», - сказал Ким.





«Конечно, очень вероятно, что он болен. Но также возможно, что ему была сделана бариатрическая операция в рамках целенаправленных усилий по снижению веса и предотвращению проблем со здоровьем, связанных с ожирением», - заявил эксперт по борьбе с терроризмом Университета Дикина Грег Бартон.





В конце июня государственные СМИ КНДР официально признали явную потерю веса у лидера страны. Считается, что 37-летний Ким, который в прошлом году весил 140 кг, потерял 44 кг при росте 170 см.





Редкие публичные комментарии о здоровье Кима последовали после того, как в начале июня иностранные аналитики отметили, что лидер КНДР, по-видимому, заметно похудел. Слухи о здоровье Ким Чен Ына усилились в начале 2020 года.





Дело в том, что тогда Ким Чен Ын не появлялся на публике около месяца. На фотографиях, опубликованных с заседания политбюро, было видно, что лидер КНДР существенно потерял в весе. Авторы издания считают, что резкое похудение может быть вызвано проблемами со здоровьем.



