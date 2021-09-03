Смотрите как Ким Чен Ына сильно похудел
В Cети обсуждают внешность лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
Об этом сообщает Daily Mail.
Ким Чен Ын, который долгое время не появлялся на публике, похудел. Его появление на праздновании Дня молодежи в столице Пхеньяне удивило всех.
Кадры появились в Сети после встречи северокорейского лидера со студентами и школьниками, которые «добровольно» вызвались работать в «трудных и сложных» отраслях, в Пхеньяне.
В ходе своей речи Ким Чен Ын похвалил молодых людей за то, что они добровольно согласились работать на самых трудных и сложных должностях, и сказал, что полностью поддерживает их.
«Для партии, совершающей революцию, иметь надежных преемников, резервы и перспективную главную силу - это лучшая гордость, актив и движущая сила для развития», - сказал Ким.
«Конечно, очень вероятно, что он болен. Но также возможно, что ему была сделана бариатрическая операция в рамках целенаправленных усилий по снижению веса и предотвращению проблем со здоровьем, связанных с ожирением», - заявил эксперт по борьбе с терроризмом Университета Дикина Грег Бартон.
В конце июня государственные СМИ КНДР официально признали явную потерю веса у лидера страны. Считается, что 37-летний Ким, который в прошлом году весил 140 кг, потерял 44 кг при росте 170 см.
Редкие публичные комментарии о здоровье Кима последовали после того, как в начале июня иностранные аналитики отметили, что лидер КНДР, по-видимому, заметно похудел. Слухи о здоровье Ким Чен Ына усилились в начале 2020 года.
Дело в том, что тогда Ким Чен Ын не появлялся на публике около месяца. На фотографиях, опубликованных с заседания политбюро, было видно, что лидер КНДР существенно потерял в весе. Авторы издания считают, что резкое похудение может быть вызвано проблемами со здоровьем.
18:37 03/09/2021
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