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3 сентября: Шуфутинский рассказал, как относится к повышенному вниманию к его песне

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал «Москве 24», как относится к тому, что его песне «3 сентября» уделяют столько внимания.

Источник: ОНТ   Фото: из интернета, носит иллюстративный характер   

В 1993 году артист впервые исполнил композицию, которая стала одним из главных его хитов. Трек получил славу всенародного мема – в этот день каждый год интернет наполняют множество картинок со строчками из песни и фото Шуфутинского с самых разных ракурсов. 3 сентября даже получил шуточное название Шуфутинов день.

Кстати, автор текста композиции - Игорь Николаев, а музыку написал Игорь Крутой. Но бессмертие песне подарил именно Михаил Шуфутинский, пишет dneprovec.by

Артист очень рад такому вниманию слушателей к своему творчеству.

«Мне не надоело, мне нравится внимание моих слушателей ко мне. Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми», – подчеркивает заслуженный артист России.

Шуфутинский отметил, что на данный момент у него нет планов спеть песню с кем-то в дуэте.

«С другими исполнителями пока я не собирался этого делать. Предложения были. У меня свое отношение к дуэтам, пока я это не рассматриваю», – уточнил он.

Артист также рассказал, что 3 сентября каждый год проводит по-разному.

«Бывает, что я с друзьями, бывает, выступаю, уезжаю куда-то. День проходит так же, как и другие. В основном это все-таки работа», – заключил певец.
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