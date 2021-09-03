Источник: ОНТ Фото: из интернета, носит иллюстративный характер





В 1993 году артист впервые исполнил композицию, которая стала одним из главных его хитов. Трек получил славу всенародного мема – в этот день каждый год интернет наполняют множество картинок со строчками из песни и фото Шуфутинского с самых разных ракурсов. 3 сентября даже получил шуточное название Шуфутинов день.





Кстати, автор текста композиции - Игорь Николаев, а музыку написал Игорь Крутой. Но бессмертие песне подарил именно Михаил Шуфутинский, пише т dneprovec.by





Артист очень рад такому вниманию слушателей к своему творчеству.





«Мне не надоело, мне нравится внимание моих слушателей ко мне. Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми», – подчеркивает заслуженный артист России.





Шуфутинский отметил, что на данный момент у него нет планов спеть песню с кем-то в дуэте.





«С другими исполнителями пока я не собирался этого делать. Предложения были. У меня свое отношение к дуэтам, пока я это не рассматриваю», – уточнил он.





Артист также рассказал, что 3 сентября каждый год проводит по-разному.





«Бывает, что я с друзьями, бывает, выступаю, уезжаю куда-то. День проходит так же, как и другие. В основном это все-таки работа», – заключил певец.



