С 3 сентября беларусы смогут летать в Иорданию
"Белавиа" в пятницу, 3 сентября, начала выполнять чартерные рейсы из Минска в Иорданию — на первом рейсе в эту страну вылетели 144 пассажира.
Чартеры запланированы до ноября, а рейсы из столицы планируются каждые 9 дней.
Конечным пунктом маршрута является курортный город Акаба на побережье Красного моря.
Туристам в Иордании предложена обширная программа — от дайвинга и пляжного отдыха до посещения достопримечательностей, которые связаны с Библией и крестовыми походами, а также пещерного города Петра и берега Мертвого моря.
Источник: euroradio.fm
17:46 03/09/2021
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