Чартеры запланированы до ноября, а рейсы из столицы планируются каждые 9 дней.





Конечным пунктом маршрута является курортный город Акаба на побережье Красного моря.





Туристам в Иордании предложена обширная программа — от дайвинга и пляжного отдыха до посещения достопримечательностей, которые связаны с Библией и крестовыми походами, а также пещерного города Петра и берега Мертвого моря.