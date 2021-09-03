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С 3 сентября беларусы смогут летать в Иорданию

"Белавиа" в пятницу, 3 сентября, начала выполнять чартерные рейсы из Минска в Иорданию — на первом рейсе в эту страну вылетели 144 пассажира.

Чартеры запланированы до ноября, а рейсы из столицы планируются каждые 9 дней.

Конечным пунктом маршрута является курортный город Акаба на побережье Красного моря.

Туристам в Иордании предложена обширная программа — от дайвинга и пляжного отдыха до посещения достопримечательностей, которые связаны с Библией и крестовыми походами, а также пещерного города Петра и берега Мертвого моря.
Источник: euroradio.fm
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