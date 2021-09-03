Известный врач, заведующий хирургией Могилевской областной детской больницы Михаил Еловой оставил свою должность. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.





– Вот так закончилось мое последнее дежурство в операционной детской хирургии! Подведен итог: 47 лет работы в неотложной хирургии. Из них 32 года зав. отд. детской хирургии, – сообщил он.













Также медик прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о том, что ему якобы не продлили контракт по политическим мотивам (супругу Елового в прошлом году задерживали на марше пенсионеров).





По его словам, уйти из больницы он решил сам.



















