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Известный хирург прокомментировал свой уход из могилевской детской больницы

Первого сентября у Михаила Елового был последний рабочий день, в соцсетях появилась информация, что ему не продлили контракт

Известный врач, заведующий хирургией Могилевской областной детской больницы Михаил Еловой оставил свою должность. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

– Вот так закончилось мое последнее дежурство в операционной детской хирургии! Подведен итог: 47 лет работы в неотложной хирургии. Из них 32 года зав. отд. детской хирургии, – сообщил он.



Также медик прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о том, что ему якобы не продлили контракт по политическим мотивам (супругу Елового в прошлом году задерживали на марше пенсионеров).

По его словам, уйти из больницы он решил сам.
Источник: kp.by
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