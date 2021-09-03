Известный хирург прокомментировал свой уход из могилевской детской больницы
Первого сентября у Михаила Елового был последний рабочий день, в соцсетях появилась информация, что ему не продлили контракт
Известный врач, заведующий хирургией Могилевской областной детской больницы Михаил Еловой оставил свою должность. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
– Вот так закончилось мое последнее дежурство в операционной детской хирургии! Подведен итог: 47 лет работы в неотложной хирургии. Из них 32 года зав. отд. детской хирургии, – сообщил он.
Также медик прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о том, что ему якобы не продлили контракт по политическим мотивам (супругу Елового в прошлом году задерживали на марше пенсионеров).
По его словам, уйти из больницы он решил сам.
Источник: kp.by
17:40 03/09/2021
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