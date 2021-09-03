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Восьмиклассник умер на перемене в одной из гомельских школ

В Гомеле ученик 8-го класса одной из школ умер на перемене.


По предварительной информации, сегодня на перемене между уроками мальчик играл в телефоне, внезапно ему стало плохо. 

"Немедленно позвали медсестру, она сразу вызвала скорую помощь. Реанимационные действия длились 45 минут", - рассказали БелТА в пресс-службе Гомельского облисполкома. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

Причина смерти школьника устанавливается. 
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