



По предварительной информации, сегодня на перемене между уроками мальчик играл в телефоне, внезапно ему стало плохо.





"Немедленно позвали медсестру, она сразу вызвала скорую помощь. Реанимационные действия длились 45 минут", - рассказали БелТА в пресс-службе Гомельского облисполкома. К сожалению, спасти ребенка не удалось.





Причина смерти школьника устанавливается.



