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Беларусь получила 250 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

Беларусь получила партию российской вакцины «Спутник Лайт». В ней 250 тыс. доз, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич


«Партия поступила в объеме 250 тыс. доз. Ровно столько, сколько мы заказывали. Я хотел бы выразить благодарность правительству Российской Федерации, министру здравоохранения», — сказал он.

Министр пояснил, что вакциной смогут привиться студенты. Также она подходит для ревакцинации. Препарат станет доступен уже на следующей неделе.

«Спутник Лайт» предназначен (и подтвержден нашим советом) для применения в виде ревакцинации, вакцинации пациентов после перенесения COVID-19 и вакцинации молодежи до 23 лет. 

Полагаю, наши студенты смогут привиться этой вакциной. Она одноэтапная с достижением очень эффективных показателей. Спутник Лайт» можно будет привиться уже в конце следующей недели», — сказал он.

По словам Пиневича, между вакцинацией и ревакцинацией должно пройти не менее шести месяцев. Он также выразил надежду на то, что производство «Спутник Лайт» будет организовано и на «Белмедпрепаратах».

Вакцина «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V». Она была зарегистрирована в Беларуси в начале июня.
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