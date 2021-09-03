



«Партия поступила в объеме 250 тыс. доз. Ровно столько, сколько мы заказывали. Я хотел бы выразить благодарность правительству Российской Федерации, министру здравоохранения», — сказал он.





Министр пояснил, что вакциной смогут привиться студенты. Также она подходит для ревакцинации. Препарат станет доступен уже на следующей неделе.





«Спутник Лайт» предназначен (и подтвержден нашим советом) для применения в виде ревакцинации, вакцинации пациентов после перенесения COVID-19 и вакцинации молодежи до 23 лет.





Полагаю, наши студенты смогут привиться этой вакциной. Она одноэтапная с достижением очень эффективных показателей. Спутник Лайт» можно будет привиться уже в конце следующей недели», — сказал он.





По словам Пиневича, между вакцинацией и ревакцинацией должно пройти не менее шести месяцев. Он также выразил надежду на то, что производство «Спутник Лайт» будет организовано и на «Белмедпрепаратах».





Вакцина «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V». Она была зарегистрирована в Беларуси в начале июня.







