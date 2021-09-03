Беларусь получила 250 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"
Беларусь получила партию российской вакцины «Спутник Лайт». В ней 250 тыс. доз, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич
«Партия поступила в объеме 250 тыс. доз. Ровно столько, сколько мы заказывали. Я хотел бы выразить благодарность правительству Российской Федерации, министру здравоохранения», — сказал он.
Министр пояснил, что вакциной смогут привиться студенты. Также она подходит для ревакцинации. Препарат станет доступен уже на следующей неделе.
«Спутник Лайт» предназначен (и подтвержден нашим советом) для применения в виде ревакцинации, вакцинации пациентов после перенесения COVID-19 и вакцинации молодежи до 23 лет.
Полагаю, наши студенты смогут привиться этой вакциной. Она одноэтапная с достижением очень эффективных показателей. Спутник Лайт» можно будет привиться уже в конце следующей недели», — сказал он.
По словам Пиневича, между вакцинацией и ревакцинацией должно пройти не менее шести месяцев. Он также выразил надежду на то, что производство «Спутник Лайт» будет организовано и на «Белмедпрепаратах».
Вакцина «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V». Она была зарегистрирована в Беларуси в начале июня.
16:50 03/09/2021
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