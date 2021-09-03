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СК заявил о задержании группы - она помогала беларусам нелегально переходить границу с Литвой

Следственный комитет задержал группу лиц, которые как минимум последние восемь месяцев помогали беларусам нелегально перебраться в Литву, сообщает ведомство.


Утверждается, что «одним из организаторов и руководителей преступной группы» является живущая в Литве беларуска Наталья Колегова — глава организации «Дапамога».

Ведомство расследует уголовное дело о незаконном пересечении госграницы Беларуси (статья 371 УК). Статус задержанных СК не уточняет.

На сайте «Дапамоги» указано, что она «помогает беларусам обеспечить безопасность и адаптироваться к нормальной жизни на территории Литвы». Среди предлагаемой помощи — поиск временного жилья и работы, получение медицинского обслуживание и материальная поддержка на первое время.
Источник: mediazona.by
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