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Удача! Марсоход "Персеверанс" добыл первый образец марсианского грунта

Ровер «Персеверанс», с февраля исследующий Марс, со второй попытки добыл первый образец грунта планеты.


На фотографии, сделанной 1 сентября, видно отверстие, которое ровер оставил в камне. «У нас есть образец! Никогда не был так счастлив видеть дырку в камне», — написал в твиттере главный инженер проекта Адам Стелтцнер. 

7 августа ровер уже пытался получить образец грунта, но не смог. В феврале «Персеверанс» впервые получил кислород из атмосферы Марса, которая на 96% состоит из углекислого газа. 

Также ровер записал звуки Марса, а прибывший с ним вертолетный дрон «Инженьюити» полетал по планете.
Источник: meduza.io
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