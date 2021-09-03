



На фотографии, сделанной 1 сентября, видно отверстие, которое ровер оставил в камне. «У нас есть образец! Никогда не был так счастлив видеть дырку в камне», — написал в твиттере главный инженер проекта Адам Стелтцнер.





7 августа ровер уже пытался получить образец грунта, но не смог. В феврале «Персеверанс» впервые получил кислород из атмосферы Марса, которая на 96% состоит из углекислого газа.





Также ровер записал звуки Марса, а прибывший с ним вертолетный дрон «Инженьюити» полетал по планете.