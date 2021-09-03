



списке нежелательных источников информации упоминается целый ряд YouTube и Telegram-каналов, признанных в Беларуси «экстремистскими».





Желания властей, чьи мысли озвучил СК, вполне понятны. Однако смогут ли они ограничить доступ к телеграм-каналам?





Еще свеж в памяти прецедент в России, чьи возможности, стоит полагать, на порядок выше. Роскомнадзор объявил «священную войну» с Telegram и больше двух лет пытался его блокировать. Безуспешно.





Напомним, тогда причиной стал отказ мессенджера предоставить ключи шифрования к переписке пользователей по требованию ФСБ.





Чтобы ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор отчаянно блокировал несколько миллионов IP-адресов. Но Telegram продолжал стабильно работать в России. Более того, аудитория некоторых каналов резко выросла именно после объявления о блокировке.





Через два года борьбы Роскомнадзор сдался и сам завел свой Telegram-канал.





Также отметим, что ранее в Байнете не было удачных примеров ограничения отдельных каналов в «телеге», которого добивается СК (если не захватывался доступ к администрированию).





Тем не менее, нет дыма без огня: раз Следственный комитет публично озвучил такие намерения, скорее всего, какие-то попытки блокировать «нежелательные» телеграм-каналы последуют. Насколько они окажутся успешными, станет понятно в ближайшее время.