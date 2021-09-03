Следственный комитет замахнулся на Telegram
Власти продолжают планомерное наступление на неподконтрольные медиа.
Иллюстрация Алексея Меринова, 2018 год
Управление Следственного комитета по Минску предлагает Министерству информации принять меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам, продукция которых «предназначена для организации и проведения массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам политической и идеологической вражды», пишет Салiдарнасць.
В списке нежелательных источников информации упоминается целый ряд YouTube и Telegram-каналов, признанных в Беларуси «экстремистскими».
Желания властей, чьи мысли озвучил СК, вполне понятны. Однако смогут ли они ограничить доступ к телеграм-каналам?
Еще свеж в памяти прецедент в России, чьи возможности, стоит полагать, на порядок выше. Роскомнадзор объявил «священную войну» с Telegram и больше двух лет пытался его блокировать. Безуспешно.
Напомним, тогда причиной стал отказ мессенджера предоставить ключи шифрования к переписке пользователей по требованию ФСБ.
Чтобы ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор отчаянно блокировал несколько миллионов IP-адресов. Но Telegram продолжал стабильно работать в России. Более того, аудитория некоторых каналов резко выросла именно после объявления о блокировке.
Через два года борьбы Роскомнадзор сдался и сам завел свой Telegram-канал.
Также отметим, что ранее в Байнете не было удачных примеров ограничения отдельных каналов в «телеге», которого добивается СК (если не захватывался доступ к администрированию).
Тем не менее, нет дыма без огня: раз Следственный комитет публично озвучил такие намерения, скорее всего, какие-то попытки блокировать «нежелательные» телеграм-каналы последуют. Насколько они окажутся успешными, станет понятно в ближайшее время.
14:45 03/09/2021
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