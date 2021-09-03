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Следственный комитет замахнулся на Telegram

Власти продолжают планомерное наступление на неподконтрольные медиа.

Следственный комитет замахнулся на Telegram
Иллюстрация Алексея Меринова, 2018 год
Управление Следственного комитета по Минску предлагает Министерству информации принять меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам, продукция которых «предназначена для организации и проведения массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам политической и идеологической вражды», пишет Салiдарнасць.

В списке нежелательных источников информации упоминается целый ряд YouTube и Telegram-каналов, признанных в Беларуси «экстремистскими».

Желания властей, чьи мысли озвучил СК, вполне понятны. Однако смогут ли они ограничить доступ к телеграм-каналам?

Еще свеж в памяти прецедент в России, чьи возможности, стоит полагать, на порядок выше. Роскомнадзор объявил «священную войну» с Telegram и больше двух лет пытался его блокировать. Безуспешно.

Напомним, тогда причиной стал отказ мессенджера предоставить ключи шифрования к переписке пользователей по требованию ФСБ.

Чтобы ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор отчаянно блокировал несколько миллионов IP-адресов. Но Telegram продолжал стабильно работать в России. Более того, аудитория некоторых каналов резко выросла именно после объявления о блокировке.

Через два года борьбы Роскомнадзор сдался и сам завел свой Telegram-канал.

Также отметим, что ранее в Байнете не было удачных примеров ограничения отдельных каналов в «телеге», которого добивается СК (если не захватывался доступ к администрированию).

Тем не менее, нет дыма без огня: раз Следственный комитет публично озвучил такие намерения, скорее всего, какие-то попытки блокировать «нежелательные» телеграм-каналы последуют. Насколько они окажутся успешными, станет понятно в ближайшее время.
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