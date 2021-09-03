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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Обыск у многодетной семьи из Пружан. У Онаховых-Журавлевых 13 детей!

Забрали планшеты, телефоны, камеру GoPro и даже электронный ключ для налоговой.

В отношении Виктории заведено дело - "клевета" на Лукашенко, за пост в чате.

Следствие наложило арест на ее имущество, женщина на свободе.

Виктория занимает активную гражданскую позицию, неоднократно обращалась к властям по вопросам улучшения образования, инфраструктуры в Пружанах, сообщает Наша нива
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