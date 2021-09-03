Обыск у многодетной семьи из Пружан. У Онаховых-Журавлевых 13 детей!
Забрали планшеты, телефоны, камеру GoPro и даже электронный ключ для налоговой.
В отношении Виктории заведено дело - "клевета" на Лукашенко, за пост в чате.
Следствие наложило арест на ее имущество, женщина на свободе.
Виктория занимает активную гражданскую позицию, неоднократно обращалась к властям по вопросам улучшения образования, инфраструктуры в Пружанах, сообщает Наша нива
13:32 03/09/2021
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