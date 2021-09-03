В отношении Виктории заведено дело - "клевета" на Лукашенко, за пост в чате.





Следствие наложило арест на ее имущество, женщина на свободе.





Виктория занимает активную гражданскую позицию, неоднократно обращалась к властям по вопросам улучшения образования, инфраструктуры в Пружанах, сообщает Наша нива











