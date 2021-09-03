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Учебный год только начался: в минской гимназии №3 отравились дети

В гимназии так спешат разобаться, что еще даже не вызывали санстанцию

Учебный год только начался: в минской гимназии №3 отравились дети
Сегодня утром появилась информация, что в 3-й гимназии Минска 2 сентября ученики отравились в столовой. В родительских чатах пишут о том, что детей рвало.

Действительно ли произошло массовое отравление в учебном заведении? Белрынок дозвонился до директора. И вот что услышал:

— Факты, скажем так, есть, но мы держим на контроле с медсестрой. И те моменты, которые регулируемые, и чипсы, и всё остальное и всё вместе, — уклончиво отвечает директор гимназии Наталья Потеенко.

Уточняем у директора, приезжала ли уже санстанция в гимназию?

— Мы уже готовимся и всех в известность поставили. Работаем над этим.
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