Сегодня утром появилась информация, что в 3-й гимназии Минска 2 сентября ученики отравились в столовой. В родительских чатах пишут о том, что детей рвало.





Действительно ли произошло массовое отравление в учебном заведении? Белрынок дозвонился до директора. И вот что услышал:





— Факты, скажем так, есть, но мы держим на контроле с медсестрой. И те моменты, которые регулируемые, и чипсы, и всё остальное и всё вместе, — уклончиво отвечает директор гимназии Наталья Потеенко.





Уточняем у директора, приезжала ли уже санстанция в гимназию?





— Мы уже готовимся и всех в известность поставили. Работаем над этим.