Учебный год только начался: в минской гимназии №3 отравились дети
В гимназии так спешат разобаться, что еще даже не вызывали санстанцию
Сегодня утром появилась информация, что в 3-й гимназии Минска 2 сентября ученики отравились в столовой. В родительских чатах пишут о том, что детей рвало.
Действительно ли произошло массовое отравление в учебном заведении? Белрынок дозвонился до директора. И вот что услышал:
— Факты, скажем так, есть, но мы держим на контроле с медсестрой. И те моменты, которые регулируемые, и чипсы, и всё остальное и всё вместе, — уклончиво отвечает директор гимназии Наталья Потеенко.
Уточняем у директора, приезжала ли уже санстанция в гимназию?
— Мы уже готовимся и всех в известность поставили. Работаем над этим.
12:01 03/09/2021
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