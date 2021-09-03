СК просит Мининформ заблокировать "экстремистские" телеграм-каналы
СК просит Мининформ ограничить доступ к телеграм-каналам Nexta, Nexta Live, Luxta, Palchys, «МотолькоПомоги», «Новая Боровая 98%» и к некоторым другим.
Следственный комитет просит Мининформ ограничить доступ к телеграм-каналам Nexta, Nexta Live, Luxta, Palchys, «МотолькоПомоги», «Новая Боровая 98%» и к некоторым другим.
Напомним, что когда-то в Pоссии уже пытались заблокировать телеграм, но спустя какое-то время после безуспешных попыток перестали с ним бороться.
То ли в беларуском СК не в курсе, то ли надеются на гениальность сотрудников из Управления "К".
11:52 03/09/2021
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