Следственный комитет просит Мининформ ограничить доступ к телеграм-каналам Nexta, Nexta Live, Luxta, Palchys, «МотолькоПомоги», «Новая Боровая 98%» и к некоторым другим.





Напомним, что когда-то в Pоссии уже пытались заблокировать телеграм, но спустя какое-то время после безуспешных попыток перестали с ним бороться.





То ли в беларуском СК не в курсе, то ли надеются на гениальность сотрудников из Управления "К".











































