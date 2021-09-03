Минздрав Аргентины опубликовал новый отчет о побочных эффектах вакцины «Спутник V». За два месяца, прошедших с выхода предыдущего отчета, количество введенных доз российской вакцины увеличилось на 4,4 миллиона (с 6,96 миллиона до 11,37), передает Дождь





Серьезных побочных эффектов от «Спутника V» по-прежнему меньше 1%, а тяжелые случаи исчисляются единицами. Отчеты аргентинского Минздрава остаются важным источником информации в том числе и для беларусов - российские власти данные о побочных эффектах «Спутника V» не обнародуют, а в Беларуси сейчас в основном прививают именно вакциной "Спутник V"





Отчет основан на данных, поступивших в национальную систему здравоохранения Аргентины до 31 июля. За прошедшие с начала массовой вакцинации семь месяцев в стране было введено в общей сложности более 32 миллионов доз разных вакцин.





Но если в прошлом отчете, опубликованном в конце июня, лидировал «Спутник V» — почти 7 миллионов доз против 2,3 миллиона доз вакцины AstraZeneca и 3,5 миллиона доз вакцины Sinopharm (данной китайской вакциной также можно привиться в Беларуси) — то к августу AstraZeneca практически догнала российскую вакцину.





По состоянию на 31 июля в Аргентине было введено 11,37 миллиона доз «Спутника V», 11,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca (в Аргентине она известна под брендом Covishield) и 9,7 миллиона доз китайской вакцины Sinopharm.





У каких вакцин больше тяжелых побочек

За все время массовой вакцинации в национальной системе здравоохранения было зарегистрировано 50 463 отчетов о побочных эффектах — это почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом отчете от конца июня, в котором было зарегистрировано 45 728 случаев.





Большинство отчетов о побочных эффектах (41 545) по-прежнему приходятся на «Спутник V». На AstraZeneca приходится 2999 отчетов о побочках, на Sinopharm — 2384. Часть отчетов (3535 случаев) не отнесены ни к одной вакцине.





При этом авторы нового отчета, как и в прошлом отчете, отдельно отмечают, что «Спутник V» был первой вакциной в стране, а в начале массовой кампании чувствительность всей системы наблюдения за побочными эффектами была значительно выше, чем впоследствии, когда в оборот поступили другие вакцины.





Из 50 463 зарегистрированных побочек 1,99% (1004 случая) классифицированы как серьезные. Из тех побочек, которые Минздрав страны напрямую связал с вакцинацией, тяжелыми (то есть требующими госпитализации) были признаны 0,3% (137 случаев).





Тяжелые побочные эффекты распределились следующим образом:





«Спутник V» — 75 случаев (0,66 случая на 100 тысяч введенных доз);

AstraZeneca — 47 случаев (0,41 случая на 100 тысяч введенных доз);

Sinopharm — 15 случаев (0,16 случая на 100 тысяч введенных доз).





Для «Спутника V» было зарегистрировано 38 669 побочных эффектов, которые Минздрав счел нетяжелыми. В прошлом отчете таких было 38 098. Среди нетяжелых побочек у привитых российским препаратом чаще всего отмечаются головная и мышечная боль, боли в суставах, повышенная температура и боль в месте укола.





Девять случаев отнесены к неопределенным — то есть таким, для которых не установлено прямой причинно-следственной связи с вакцинацией (в прошлом отчете их было пять). Среди неопределенных случаев три – синдром Гийена-Барре (постинфекционное поражение периферической нервной системы), пять связаны с тромбоцитопенией (снижение уровня тромбоцитов в крови) и один — с перикардитом.





Авторы отчета особо отмечают, что по мере обработки информации данные о побочках могут уточняться.





Какая информация о побочных эффектах доступна

Минздрав Аргентины регулярно публикует отчеты о побочных эффектах вакцин, используемых в стране. Прошлый отчет появился в начале июля — и к моменту его публикации Аргентина уже испытывала трудности из-за срыва поставок российской вакцины.





В конце июля советник президента Аргентины Сесилия Никколини пожаловалась, что ситуация становится критической — из-за задержки поставок второго компонента «Спутника V» властям пришлось увеличивать промежуток между двумя инъекциями до нескольких месяцев. После угрозы разрыва контракта российское правительство отправило самолет с новой партией вакцины, но в этой поставке было всего 400 тысяч доз из ожидаемых Аргентиной 18,7 миллиона.





Вместе с этим Аргентина запустила собственное производство «Спутника V» и начала рассматривать альтернативы российскому препарату, а также искать варианты сочетания инъекций «Спутника V» с другими вакцинами.





Отчеты аргентинского Минздрава по-прежнему остаются важным источником информации о побочных эффектах «Спутника V». Теоретически в России все побочные эффекты, возникающие после вакцинации, должны регистрироваться в специальной базе, которую ведет Росздравнадзор.





Однако в открытом доступе этих данных нет, а на запросы журналистов относительно конкретных случаев здравоохранительные ведомства, как правило, отвечают, что не нашли связи между вакцинацией и зафиксированным осложнением.