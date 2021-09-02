«Написал, что простыл и он в Гомеле в СИЗО с 22 августа», — рассказала « Медиазоне » его жена Ольга. Причина его перевода не называется.





Осужденный по статье «злостное хулиганство» (часть 2 статьи 339 УК) Артем Анищук провел в колонии №15 почти полгода. Его несколько раз отправляли в ПКТ и ШИЗО, чтобы избежать пыток, он глотал металлические предметы, против него возбудили новое уголовное дело о злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения (статья 411 УК).