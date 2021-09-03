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Уже и Латвия начинает строить забор на границе с Беларусью

Строительство забора из колючей проволоки протяженностью 37-км на латвийско-белорусской границе начнется в ближайшие дни.

Об этом сообщила министр внутренних дел Мария Голубева в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Чиновница объяснила, что затянувшееся запоздание с началом работ связано с тем, что были обнаружены серьезные нарушения при строительстве забора на границе с Россией.

Протяженность латвийско-белорусской границы составляет 173 км., однако забор пока планируется поставить на 37 км. Границы. Как объяснила министр, забор будет размещаться на самых критических участках.

Как сообщалось ранее, правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе. 

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 людям по гуманитарным причинам, а задержаны с начала года были 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.
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