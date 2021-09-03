Обвиняемой проходит его дочь - 31-летняя жительницы деревни Столпище Кировского района. Она уже отбывала срок за убийство матери 10 лет назад.

"Весной этого года женщина нанесла своему отцу удары ногами и руками, топором и палкой, на которую он опирался при ходьбе, от чего 74-летний мужчина умер", - сообщили Sputnik в областной прокуратуре.





Преступление было совершено во время конфликта после распития спиртного. Чтобы скрыть убийство, женщина перетащило тело отца в подвал дома и спрятала.





После задержания и возбуждения дела, эксперты установили, что обвиняемая в момент совершения преступления страдала психическим расстройством, но могла осознавать характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.





Ранее женщину не раз привлекали к административной и уголовной ответственности. В частности, осенью 2010 года ее осудили за умышленное убийство матери. Тогда в качестве орудия преступления она также использовала топор.





За убийство ей грозить до 25 лет лишения свободы - это максимальное наказание, которое в Беларуси назначают женщинам.