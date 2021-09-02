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Нововведение: все на беседу в милицию

Нововведение в белорусском законодательстве – милиция может вызвать к себе на беседу практически любого человека.

Нововведение: все на беседу в милицию
Почему? Потому что, возможно, он сможет оказать “положительное воздействие” на осужденного человека, пишет Іnfobank.by.

30 июля 2021 г. МВД своим постановлением No 212 внесло изменения в свое же постановление No 13 от 15 января 2014 г. Среди всего прочего там изменился пункт 26.1

26.1 После постановки на учет, осужденный вызывается в инспекцию, где с ним проводится беседа, по окончании которой у осужденного берется подписка и составляется справка о проведенной беседе с осужденным…”

Сейчас в него добавили следующее изменение:

подпункт 26.1 пункта 26 изложить в следующей редакции:

«26.1. проводят беседы с осужденными, в необходимых случаях с их близкими  родственниками, а также иными лицами, которые могут оказать положительное воздействие на осужденных».

Что это значит? Как мы понимаем, теперь милиция может вызывать для проведения бесед не только самого человека которого осудили, но и его родственников, друзей, коллег и т.д.

В общем любые лица, которые по мнению милиционеров «могут оказать положительное воздействие» могут быть вызваны на беседу.

Имейте это ввиду и не удивляйтесь если такое произойдет именно с вами.
Источник: Народная Воля
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