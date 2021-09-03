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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ДФР против "Радиславы"

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля направил в адрес Минского городского исполнительного комитета предложение о ликвидации общественного объединения «Радислава».

Об этом сообщают правозащитники.

"Радислава" - некоммерческая негосударственная благотворительная организация, созданная в 2002 году в городе Минске для оказания помощи женщинам, пострадавшим от насилия.

Примечательно, что инициатива по закрытию организации происходит на фоне попыток принять закон о противодействии домашнему насилию, к разработке которого "Радислава" имела непосредственное отношение.
"Белорусский партизан"
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