ДФР против "Радиславы"
Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля направил в адрес Минского городского исполнительного комитета предложение о ликвидации общественного объединения «Радислава».
Об этом сообщают правозащитники.
"Радислава" - некоммерческая негосударственная благотворительная организация, созданная в 2002 году в городе Минске для оказания помощи женщинам, пострадавшим от насилия.
Примечательно, что инициатива по закрытию организации происходит на фоне попыток принять закон о противодействии домашнему насилию, к разработке которого "Радислава" имела непосредственное отношение.
"Белорусский партизан"
09:31 03/09/2021
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