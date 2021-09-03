ДФР против "Радиславы"

Об этом сообщают правозащитники.





"Радислава" - некоммерческая негосударственная благотворительная организация, созданная в 2002 году в городе Минске для оказания помощи женщинам, пострадавшим от насилия.





Примечательно, что инициатива по закрытию организации происходит на фоне попыток принять закон о противодействии домашнему насилию, к разработке которого "Радислава" имела непосредственное отношение.