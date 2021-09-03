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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В школах Беларуси продлят перемены между уроками

Рекомендация прозвучала от Минздрава.


Рекомендовано, по возможности (не менее чем на 5 минут)  увеличить продолжительность перемен и пересменок, в том числе в учреждениях с двухсменным режимом работы. 

Дополнительное  время используют для проветривания помещений. Ведомство рекомендует установить минимальную продолжительность перемен не менее 15 минут, а перерывов между занятиями первой и второй смен – не менее 30 минут.
 
А также установить, где это возможно, средства очищения воздуха (рециркуляторы), обеспечивающие обработку воздуха в присутствии людей, пишет сайт Федерации профсоюзов Беларуси.
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