



Рекомендовано, по возможности (не менее чем на 5 минут) увеличить продолжительность перемен и пересменок, в том числе в учреждениях с двухсменным режимом работы.





Дополнительное время используют для проветривания помещений. Ведомство рекомендует установить минимальную продолжительность перемен не менее 15 минут, а перерывов между занятиями первой и второй смен – не менее 30 минут.

А также установить, где это возможно, средства очищения воздуха (рециркуляторы), обеспечивающие обработку воздуха в присутствии людей, пишет сайт Федерации профсоюзов Беларуси.