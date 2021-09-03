В школах Беларуси продлят перемены между уроками
Рекомендация прозвучала от Минздрава.
Рекомендовано, по возможности (не менее чем на 5 минут) увеличить продолжительность перемен и пересменок, в том числе в учреждениях с двухсменным режимом работы.
Дополнительное время используют для проветривания помещений. Ведомство рекомендует установить минимальную продолжительность перемен не менее 15 минут, а перерывов между занятиями первой и второй смен – не менее 30 минут.
А также установить, где это возможно, средства очищения воздуха (рециркуляторы), обеспечивающие обработку воздуха в присутствии людей, пишет сайт Федерации профсоюзов Беларуси.
09:22 03/09/2021
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