



Первые осенние заморозки ожидаются в Беларуси на предстоящих выходных, свидетельствуют данные прогноза Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.





По информации синоптиков, пишет Sputnik, в пятницу 3 сентября будет сильный порывистый ветер (объявлено штормовое предупреждение), а днем температура воздуха на юге республики поднимется до +20°С.





На выходных погоду в Беларуси будет формировать неустойчивая холодная воздушная масса, идущая на территорию страны с севера Европы.





Так, в субботу 4 сентября ночью температура воздуха составит от +2 до +9°С, днем будет находиться в пределах от +11 до +17°С.





В воскресенье 5 сентября прогнозируются небольшие кратковременные дожди, а ночью будет от +1 до +7°С, в отдельных районах Беларуси – от 0 до –1°С. Днем воздух прогреется до +10..+17°С.











