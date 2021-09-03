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Правительство разрешило выезжать из Беларуси по виду на жительство раз в три месяца

Совет министров внес изменения в постановление №624 от 30.10.2020 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания».

Фото: ГПК

Они касаются выезда за пределы Беларуси через наземные пункты пропуска граждан страны, имеющих вид на жительство, паспорт для постоянного проживания за пределами страны, или иной документ, подтверждающий право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве. Теперь они смогут выезжать из страны один раз в три месяца, а не раз в полгода, как ранее.

То же самое касается лиц, имеющих документы, подтверждающие факт трудовой деятельности или обучения за границей, иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, при выезде в страну своего гражданства.

Постановление №504 от 1 сентября сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Напомним, в декабре прошлого года выезд граждан через наземные пункты пропуска на общих основаниях был закрыт. Пересекать границу могут лишь отдельные категории граждан, в том числе при наличии указанных в постановлении оснований.
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