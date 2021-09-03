



Учителя также сообщили, что в учебные заведения были приглашены только ученики первых—шестых классов, пишет Centralasia.media. Они проучатся до конца этой недели и уйдут на каникулы до 1 октября. Ученики седьмых—одиннадцатых классов приступят к учебе сразу с 1 октября.





Студенты средних специальных и высших учебных заведений страны рассказали, что им сказали, что о начале учебы они будут оповещены позднее.





Несмотря на отсутствие официальных случаев заражения коронавирусом, в Туркменистане летом прошлого года были введены масочный режим, соблюдение безопасной дистанции и ограничения на работу торговли, общепита, транспорта. В апреле этого года часть ограничений была снята. В настоящее время их снова ввели.