Начало учебного года перенесли на октябрь в Туркменистане
CentralAsia (TM) - В Туркменистане для профилактики инфекционных заболеваний до 1 октября отменили учебу в школах, при этом в стране официально нет случаев заболевания COVID-19. Как сообщают СМИ, учителя ряда школ Ашхабада, сегодня, 1 сентября, в школах прошли торжественные линейки только для учеников первых классов.
Учителя также сообщили, что в учебные заведения были приглашены только ученики первых—шестых классов, пишет Centralasia.media. Они проучатся до конца этой недели и уйдут на каникулы до 1 октября. Ученики седьмых—одиннадцатых классов приступят к учебе сразу с 1 октября.
Студенты средних специальных и высших учебных заведений страны рассказали, что им сказали, что о начале учебы они будут оповещены позднее.
Несмотря на отсутствие официальных случаев заражения коронавирусом, в Туркменистане летом прошлого года были введены масочный режим, соблюдение безопасной дистанции и ограничения на работу торговли, общепита, транспорта. В апреле этого года часть ограничений была снята. В настоящее время их снова ввели.
08:10 03/09/2021
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