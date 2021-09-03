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Индия в который раз за время пандемии вызывает тревогу новостями о вспышке очередной загадочной болезни. За последнюю неделю неизвестная лихорадка унесла жизни нескольких десятков человек, в основном детей. В связи с этим власти одного из штатов закрыли школы. Предварительно вспышка не связана с коронавирусом. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Причины вспышки все еще расследуются

Первый случай неидентифицированной болезни в Индии был выявлен 18 августа, сообщил верховный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх на этой неделе. На сегодняшний день известно о 132 случаях, из которых 68 оказались смертельными, причем не менее 40 летальных случаев - это дети.





Местные СМИ со ссылкой на руководство Индии пишут, что данное число жертв является лишь приблизительным, поскольку органы здравоохранения ведут счет погибших в государственных медучреждениях.





Больные жалуются, что просыпаются мокрыми от пота и с высокой температурой. Кроме того, большинство сообщает о болях в суставах, головной боли, обезвоживании и тошноте. У некоторых пациентов была сыпь на руках и ногах, а также увеличены лимфатические узлы.





В штате Уттар-Прадеш живет более 200 миллионов человек, это самый густонаселенный индийский штат. Здесь низкие стандарты санитарии, высокий уровень недоедания у детей и плохое медицинское обслуживание.





31 августа заместитель секретаря штата по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад сообщил, что неизвестная болезнь может быть лихорадкой денге - это вирусная инфекция, которая передается через укусы москитов, которые размножаются в заболоченных водоемах.





"Причины вспышки все еще расследуются, но симптомы похожи на денге. Мы уже запустили мощности системы здравоохранения штата", - рассказал чиновник.





Врачи из пострадавших районов сообщают, что многих пациентов доставляли в больницу с пониженным уровнем тромбоцитов, что характерно для тяжелой формы денге.





"Пациенты, особенно дети, в больницах очень быстро умирают", - цитирует BBC News доктора Ниту Кульшрестху, чиновницу здравоохранения района Фирозабад, где за последнюю неделю умерло 40 человек, в том числе 32 ребенка.





Денге является преимущественно тропической болезнью и циркулирует в Индии в течение сотен лет. Она является эндемической в ​​более чем 100 странах, но около 70 процентов случаев регистрируют в Азии.





За последние 20 лет вирус стал одним из самых распространенных болезнетворных микроорганизмов и мутировал почти в 50 штаммов. В мире ежегодно регистрируют до 400 миллионов случаев инфицирования и дети в пять раз чаще умирают после второго инфицирования, чем взрослые.





Первые симптомы лихорадки обычно проявляются от 3 до 14 дней после заражения. У пациентов поднимается температура, болит голова, может быть рвота, а также появляется характерная сыпь на теле.





В запущенных случаях заболевание переходит в геморрагическую стадию и приводит к тяжелым последствиям вплоть до смерти. Но в большинстве случаев болезнь у инфицированных протекает бессимптомно или легко.





По данным Всемирной организации здравоохранения, специального лечения лихорадки денге нет, а вакцина от этой инфекции может применяться только к тем людям, которые уже один раз ей переболели.





Исследователи пытается остановить распространение лихорадки денге разнообразными способами, начиная от истребления комаров.





Так, ученые провели эксперимент, в рамках которого заразили комаров бактериями вольбахия и выпустили насекомых. Это не только помогло значительно снизить число случаев заражения вирусом, но и предотвратило тяжелое течение болезни.





Тем временем число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки выросло на 47 092 человека, это самый большой показатель за два месяца, сообщил Минздрав страны.





Наибольшее число новых случаев заболевания - 32,8 тысячи - зарегистрировано в штате Керала на юге страны. При этом всего в Керале лечение от коронавируса получают 230,4 тысячи человек - больше, чем в любом другом штате Индии.





Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране были выявлены первые заболевшие, общее число заразившихся коронавирусом превысило 32,8 миллиона, выздоровели более 32 миллионов человек, умерли более 439 тысяч, а число получающих лечение составляет 389 тысяч человек.





Минздрав также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 663 миллионов человек, при этом 509 миллионов человек получили одну дозу вакцины, а более 153 миллионов - обе дозы.