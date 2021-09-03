Елена Гнаук в суде. Фото: Facebook





Как сообщает брестское отделение лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», в суде Ленинского района Бреста сегодня началось рассмотрение дела по ч. 1 ст. 368 УК об оскорблении президента. Процесс ведет судья Дмитрий Куровский, гособвинение представляет Михаил Булыгин.





По версии обвинения, пишет Reform.by, во время заседания 20 апреля, когда Елену судили по «хороводному делу», она допустила оскорбление Александра Лукашенко.





На суде Елена вину не признавала. Она подавала ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении независимой лингвистической экспертизы, которое было отклонено.





По словам Елены, поддерживавший обвинение в «деле хороводов» помощник прокурора Алексей Барановский написал докладную записку на имя прокурора Бреста. В ней он указал на «нанесение действующему президенту Лукашенко тяжелого оскорбления, что внесет напряжение и дестабилизацию в стране», сообщают правозащитники.





Приговор огласят сегодня в 15:00.





В мае Елена получила 2 года «домашней химии» по «хороводному делу». 24 июля приговор вступил в силу.