«Четыре белорусских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира», - сообщил 2 сентября телеграм-канал Министерства образования.





Как было сказано в сообщении, «британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал обновленный рейтинг университетов на 2022 год. В список вошли четыре белорусских вуза - БГУ, БГУИР и два медицинских в Гродно и Витебске».





Thinktanks.by попытался разобраться, отчего произошел такой прорыв? Ведь ранее, кроме Белгосуниверситета, в рейтинг THE (World University Rankings) белорусские вузы не попадали.





Объяснение этому содержатся в самом рейтинге (World University Rankings-2022). Ведь позиция в списке есть только у БГУ. Напротив названий БГУИР, ГрГМУ и ВГМУ содержится пояснение «репортер».





Скриншот из World University Rankings-2022





Один из составителей рейтинга Дэвид Уоткинс в своем комментарии объяснил, что это значит.





По его словам, методология Мирового рейтинга университетов имеет очень строгие критерии для входа. Университеты должны опубликовать не менее 1000 статей в авторитетных изданиях за пятилетний период - с 2016 по 2020 год для World University Rankings-2022.





«Это делает рейтинг очень эксклюзивным клубом, частью которого стремятся стать многие университеты.





В этом году мы рады поздравить 1662 университета, которые соответствуют критериям и попали в Мировой рейтинг университетов.





Тем не менее, остается 450 университетов, которые представили данные для рейтинга 2022 года, но не соответствуют критериям. Многие из них расширяют свои возможности; другие основаны недавно или меняют свою миссию.





Мы считаем важным признавать эти учреждения, поэтому в этом году мы создали для них новый статус «репортеров». Этот статус указывает на то, что вузы являются активными участниками процесса рейтинга, даже если в этом году они не оценивались.





На практике это означает, что они перечислены в алфавитном порядке в конце рейтинговой таблицы, и вместо того, чтобы им присваивать порядковый номер, они вместо этого обозначаются как репортерские учреждения», - пояснил Дэвид Уоткинс.





Таким образом, из белорусских вузов ранжированным оказался только БГУ. И с его международной оценкой не все хорошо. Если в прошлом рейтинге World University Rankings-2021 БГУ входил в группу университетов «1001+» , то в рейтинге World University Rankings-2022 самая передовая белорусская альма-матер оказалась в группе «1201+».