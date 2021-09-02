Вот как обсуждает условия содержания «протестунов» или «содержантов» предположительно представитель руководства УНИД МВД РБ с одним из подчиненных, предположительно представителем ОНИД УВД Гомельского облисполкома, пишет Салідарнасць





— Как у вас там с этими содержантами обстоят дела?





— Посмотрели, где они содержатся, определили пять камер. То есть, они содержались первоначально у нас с лицами без определенного места жительства, чтобы, скажем так, вонючее и все остальное такое было. Но так как по алгоритму нам написано — малокамерки: определили одноместные, двухместные, чтобы они были возле выхода, возле туалета однозначно…





Определили пять камер, из которых будем их переводить из одной во вторую, периодически каждые 24 часа менять, как и прописано…





— Речь идет о том, что вообще там матрасов не должно быть. Их вообще не должно быть матрасов! Голые нары! Не должно быть ни днем, ни ночью. Они должны на голых нарах пребывать, как в условиях ШИЗО.





— Это и административников касается?





— И административников, и этих товарищей, которые проходят по этим делам.





— А что, просто им белье давать?





— Ничего не давать! Ни белье, ни матрасы. В камерах вообще этого не должно присутствовать.





— Так, а там же написано, товарищ начальник, что белье выдавать запрещено с 6 до 22?





— Этот пункт поддается коррекции… Голые нары, это надо обзвонить и всем в устном порядке рассказать... Корреспонденция, которая приходит-уходит, она и не приходит, и не уходит.





— А мы и так ничего не выдаем.





— Прогулки нет, передачи — минимум вода, сухари, значит, на последний день содержания один раз за все время пребывания.





Передачам предполагаемые сотрудники УНИД МВД РБ уделили особое внимание и даже разработали специальный механизм для того, чтобы они не доходили до задержанных.





— Если только ты заявляешь, что объявил голодовку, все, значит ты в другой ИВС поехал. Чтобы не носили, потому что родственники начинают: основания для передачи. Говорим: хотите — едьте. Вы только приезжаете в тот ИВС — мы отказываем.





Сразу берем конвоиров и везем в другой ИВС. Конвой у нас и как бы сопровождение есть, силы и средств хватает. Поэтому будем возить, пока будут ездить, чтобы не дошло до них. … Руководство дало команду, чтобы они не питались…



