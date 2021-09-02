Как правильно давать в долг и писать расписки? Рекомендации по долговым взаимоотношениям
Договор займа должен быть обязательным для выполнения долговых обязательств. Следственный комитет Беларуси опубликовал рекомендации по долговым взаимоотношениям.
Не берите на себя обязательства, которые вы не можете исполнить!
Помните, чтобы дать деньги в долг, лучше оформить договор займа.
Документ должен быть составлен письменно, если сумма превышает 10 базовых величин.
В подтверждение может быть составлена расписка, которая должна содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные заемщика и заимодавца, сумму займа и дату составления расписки. Если есть свидетели составления расписки, то все их данные также необходимо отразить. Заверять расписку у нотариуса необязательно, это вы можете сделать по собственному желанию.
Если срок возврата денег договором не установлен, то сумму займа необходимо вернуть в течение 30 дней со дня предъявления требования.
Если заем вовремя не возвращен, необходимо обратиться в суд с иском.
Ни в коем случае не пытайтесь возвратить долг противоправным путём!
22:00 02/09/2021
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