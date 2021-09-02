Не берите на себя обязательства, которые вы не можете исполнить!









Помните, чтобы дать деньги в долг, лучше оформить договор займа.





Документ должен быть составлен письменно, если сумма превышает 10 базовых величин.





В подтверждение может быть составлена расписка, которая должна содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные заемщика и заимодавца, сумму займа и дату составления расписки. Если есть свидетели составления расписки, то все их данные также необходимо отразить. Заверять расписку у нотариуса необязательно, это вы можете сделать по собственному желанию.





Если срок возврата денег договором не установлен, то сумму займа необходимо вернуть в течение 30 дней со дня предъявления требования.





Если заем вовремя не возвращен, необходимо обратиться в суд с иском.

Ни в коем случае не пытайтесь возвратить долг противоправным путём!







