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Беларусь будет выдавать иностранцам групповые въездные визы

Правительство Беларуси своим постановлением № 502 изменило визовые правила страны — часть новшеств начнет действовать с 3 сентября.

Так, въездные визы могут теперь быть индивидуальными или групповыми.

Групповая въездная виза выдается при условии, что в Беларусь одновременно въезжает или следует транзитом через ее территорию группа иностранцев численностью 10 и более человек, если у них общая цель поездки.

Кроме того, иностранцам разрешено подавать визовую заявку не только лично, но и по почте, курьером, через представителя или поставщика услуг.

Новые визовые правила также позволяют МИД, Госпогранкомитету, КГБ и МВД формировать список государств, неблагополучных в миграционном отношении, пишет Еврорадио.
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