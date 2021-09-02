Так, въездные визы могут теперь быть индивидуальными или групповыми.





Групповая въездная виза выдается при условии, что в Беларусь одновременно въезжает или следует транзитом через ее территорию группа иностранцев численностью 10 и более человек, если у них общая цель поездки.





Кроме того, иностранцам разрешено подавать визовую заявку не только лично, но и по почте, курьером, через представителя или поставщика услуг.





Новые визовые правила также позволяют МИД, Госпогранкомитету, КГБ и МВД формировать список государств, неблагополучных в миграционном отношении, пишет Еврорадио.



